أخبار اليمن : أجواء باردة وأمطار متفرقة في هذه المحافظات

أجواء باردة وأمطار متفرقة في هذه المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد تشكل الضباب وأجواء باردة مع هطول أمطار متفرقة في معظم محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، الى أنه من المحتمل تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات صنعاء، ذمار، حجة، المحويت، ريمة، صعدة، عمران، إب، لحج والضالع.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون غائمة جزئياَ إلى غائمة مع هطول أمطار متفرقة على محافظات صنعاء، صعدة، عمران، حجة، المحويت ريمة وأجزاء من محافظتي إب وتعز، وقد تشمل أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها.

ولفت إلى أن الأجواء ستكون باردة نسبياً إلى باردة في المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شمال إب ،الضالع، لحج وغرب مارب والجوف.

ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال من الأجواء الباردة، كما نبه سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب.