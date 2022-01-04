أخيرا.. هالاند يحدد موعد "تقرير مصيره"

كشفت تقارير صحفية أن إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني المطلوب في أبرز أندية أوروبا، حدد موعد "تقرير مصيره".
وقالت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية إن هالاند (21 عاما) سيحدد وجهته التي يلعب بها بدءا من الموسم المقبل، في 31 يناير الجاري.
وكانت إدارة بوروسيا دورتموند طالبت هالاند بالكشف عن خططه المستقبلية، وسط ترجيحات بأنه سيلعب ما تبقى من الموسم الجاري فقط مع الفريق الألماني، ثم سيرحل بنهايته.
ويعد ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان أبرز ناديين في سباق الحصول على خدمات المهاجم الصاعد بسرعة الصاروخ، وإن كان النادي الملكي أقرب لحسم الصفقة بالنظر إلى الوضع المالي المتعثر لمنافسه وغريمه التقليدي.
وقالت "ماركا" أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة سيتعين عليه وضع خطة خاصة تتضمن بيع عدد من لاعبي الفريق، إن أراد تأمين السيولة اللازمة لضم هالاند، بعكس ريال مدريد المستقر ماليا.
ويرتبط هالاند مع دورتموند بعقد يمتد حتى صيف 2024، لكن الطرفين اتفقا على أن اللاعب سيكون بإمكانه المغادرة الصيف المقبل إذا حصل على عرض مغر.
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