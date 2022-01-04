أعلن معهد مستشفى جامعة مرسيليا للأمراض المعدية، الثلاثاء، عن رصد متحور جديد لفيروس كورونا في جنوب فرنسا.
ويحمل المتحور الجديد اسم "B.1640.2"، وسجلت أول حالة إصابة مؤكدة به لدى مسافر عاد من الكاميرون إلى فرنسا قبل نحو شهر، حسبما أفادت مراسلة "دوت الخليج".
وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن عدد المتحورات يزداد بشكل ملحوظ، لكن المتحورات سريعة الانتشار هي التي تشغل العلماء.
وتعد الطفرات سمة مميزة لمعظم أنواع الفيروسات، مما يؤدي إلى ظهور متحورات أو سلالات جديدة منها.
وتثير متحورات كورونا قلق الأطباء، بشأن قدرتها على مقاومة مناعة الجسم الذاتية أو التصدي للقاحات المعروفة.
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