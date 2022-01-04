الصين لأمريكا: لا تعولوا على صور الأقمار الصناعية لتقييم قوتنا النووية

جدة - نرمين السيد - وأضاف المسؤول الصينى: "فيما يتعلق بالأنفاق قرأت التقارير بشأن هذا الموضوع وهى متضاربة، حيث يقول أحدهم إنها صوامع صواريخ أو مولدات للرياح لست فى وضع يسمح لى بتأكيد وجود أى شى فى المنطقة المذكورة فى التقارير. لكن ما يمكننى قوله هو أنه ليس بالأمر الخطير والمحاولات اليائسة لإبراز حجم القوة النووية الصينية بناء على الصور غير ناجحة". ونشرت وسائل إعلام أمريكية تقارير تفيد بأن الصين تبنى على الأقل ثلاثة مواقع للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

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