الدولية للهجرة تعرب عن قلقها بشأن الأوضاع فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وذكرت المنظمة - فى تقرير- أنه جرى تسجيل 664 ألف حالة تشرد جديدة بسبب الصراع فى أفغانستان خلال عام 2021.
وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن عدد المشردين داخليا فى أفغانستان يبلغ 5.5 مليون مشرد، وذلك بالاضافة إلى العائدين الأفغان الذين لا يحملون وثائق ويزيد عددهم على 924 ألفا و744 عائدا من إيران وباكستان خلال الفترة مابين أول يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضى.
ولفتت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن هناك أكثر من 2.2 مليون لاجىء أفغانى و5.3 مليون أفغانى لا يحملون وثائق، ويتواجدون بالفعل فى دول مجاورة، من بينها إيران وباكستان بصورة أساسية.
من جانبه، قال المسؤول الاعلامى السابق بمكتب الأمم المتحدة فى أفغانستان ناصر حيدرضاى، إن كلا من المنظمات الدولية والحكومة الأفغانية فى وضع لا يمكنها من حل الأزمة الإنسانية الحادة، التى تمر بها أفغانستان حاليا.
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