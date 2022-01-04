وزير الصحة اللبنانى: نبذل كل الجهود لتفادى الإقفال العام بسبب انتشار كورونا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الصحة اللبنانى الدكتور فراس الأبيض إن الحكومة تبذل كل الجهود الممكنة لتفادى الإقفال العام بسبب انتشار كورونا، وذلك لأسباب اقتصادية وصحية ونفسية، مؤكدا أنه سيجتمع مع وزير التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، لاتخاذ القرار المناسب حول عودة المدارس.





جاء ذلك فى تصريحات له عقب اجتماعه اليوم مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى فى السراى الحكومى، لبحث التطورات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا.

وأكد الأبيض أن الأعداد اليومية للإصابة بفيروس كورونا تتزايد، وأن هناك قلقا على الوضع العلاجى، معتبرا أن الوضع فى المستشفيات حتى الآن لا يزال تحت السيطرة، ولم يزد عدد المرضى فيها وفى العناية المركزة بشكل كبير، مع استمرار العمل تحسبا لزيادة الأعداد.

وأضاف أن اللقاء بحث عدة اجراءات تقوم بها الوزارة، ومنها افتتاح مركز طوارئ ميدانى لعلاج حالات كورونا؛ لاستقبال المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا، وإجراء تقييم لهم لمعرفة أوضاعهم الصحية، مؤكدا أن رئيس الوزراء سيقوم بافتتاح المركز خلال زيارة ميدانية قريبا.

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى وضع المستشفيات ورفع جهوزيتها، مشيرا إلى أنه تم زيادة عدد أسر المستشفيات بنسبة 30% تقريبا حتى الآن، وجارى العمل على رفعها إلى أعداد أكبر فى حال تطلب الوضع الوبائى ذلك.