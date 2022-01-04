السعودية.. توقعات بارتفاع إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت المملكة العربية السعودية، قد شهدت خلال الأيام الماضية تسارعا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا تزاما مع ارتفاعات تحدث على المستوى العالمى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة فى السعودية، الدكتور محمد العبد العالى، إن "موجات كوفيد -19 السابقة مرت بعدة مراحل، لكن الموجة الأخيرة هى الأعلى بلا منازع".

وأضاف أن "منحنى الوباء فى المملكة يشهد موجة ارتفاع تواكب ما يحدث عالميا"، وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية.