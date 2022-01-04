جدة - نرمين السيد - وكانت المملكة العربية السعودية، قد شهدت خلال الأيام الماضية تسارعا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا تزاما مع ارتفاعات تحدث على المستوى العالمى.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة فى السعودية، الدكتور محمد العبد العالى، إن "موجات كوفيد -19 السابقة مرت بعدة مراحل، لكن الموجة الأخيرة هى الأعلى بلا منازع".
وأضاف أن "منحنى الوباء فى المملكة يشهد موجة ارتفاع تواكب ما يحدث عالميا"، وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية.. توقعات بارتفاع إصابات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.