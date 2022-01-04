رئيس وزراء الصومال: ملتزمون بإنهاء الانتخابات فى أقرب وقت

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن المجتمع الدولى، للإسراع فى انتخابات البلاد، بحضور رؤساء الولايات الإقليمية، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.
ووجه روبلى الشكر للمجتمع الدولى على دعمه لبناء الدولة فى الصومال.
يذكر أن أعمال المؤتمر التشاورى الصومالى حول عملية الانتخابات، الذى انطلق أمس فى مقديشو، يواصل يومه الثانى لبحث استكمال ملف الانتخابات وتصحيح مسارها.
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