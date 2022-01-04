أمين عام الناتو يدعو إلى اجتماع مع روسيا خلال يناير

جدة - نرمين السيد - كما أشار مسؤول الناتو فى بيانه، إلى الأزمة الحالية فى أوكرانيا، قائلاً إن "أى حوار مع روسيا يجب أن يقوم على أساس المعاملة بالمثل، ومعالجة مخاوف حلف شمال الأطلسى من إجراءات روسيا" هناك على الحدود الأوكرانية.

كما شدد مسؤول الناتو على أهمية "المشاركة فى المشاورات مع شركاء حلف شمال الأطلسى الأوروبيين.