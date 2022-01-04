جدة - نرمين السيد - كما أشار مسؤول الناتو فى بيانه، إلى الأزمة الحالية فى أوكرانيا، قائلاً إن "أى حوار مع روسيا يجب أن يقوم على أساس المعاملة بالمثل، ومعالجة مخاوف حلف شمال الأطلسى من إجراءات روسيا" هناك على الحدود الأوكرانية.
كما شدد مسؤول الناتو على أهمية "المشاركة فى المشاورات مع شركاء حلف شمال الأطلسى الأوروبيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمين عام الناتو يدعو إلى اجتماع مع روسيا خلال يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.