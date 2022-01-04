أمين جامعة الدول: الحوار الوسيلة الوحيدة لتحقيق تطلعات شعب السودان

جدة - نرمين السيد - وأشاد الأمين العام، بما تمكن حمدوك من تحقيقه خلال فترة توليه المنصب، و دعا إلى ضرورة العمل على وجه السرعة بين شركاء الوطن الواحد من أجل التوصل الى أرضية تفاهم تسمح بالحفاظ على المكتسبات الهامة التى تحققت خلال العامين الماضيين.

وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أن الأمين العام يتابع عن كثب المبادرات المختلفة التى تقدمت بها مؤخراً عدد من الأحزاب والمكونات السياسية السودانية بشأن معالجة تحديات الفترة الانتقالية، وأنه يرى أن التشاور المكثف والحوار البناء بين مختلف الأطراف هو الوسيلة الوحيدة بل إنه حجر الزاوية لحل الأزمة الحالية، وتحقيق تطلعات الشعب السودانى فى الاستقرار والتنمية والانتقال الديمقراطى المأمول.