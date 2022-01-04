الرئيس اللبنانى: حريصون على علاقاتنا مع دول الخليج

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، تمسكه بموقف لبنان الرسمى المتعلق بحرص البلاد على علاقاتها العربية والدولية، وخصوصًا دول الخليج العربى وفى مقدمها المملكة العربية السعودية.





جاء ذلك فى بيان له اليوم تأكيدا للموقف الرسمى الذى عبر عنه مجددا فى رسالته الأخيرة إلى اللبنانيين قبل عدة أيام. ولفت عون إلى أن هذا الحرص يجب أن يكون متبادلا لأنه من مصلحة لبنان والدول الخليجية على حد سواء.

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