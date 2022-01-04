مقتل 7 فى اشتباك مسلح بفنزويلا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، مقتل 7 أشخاص على الأقل، بينهم فتى عمره 15 عاما، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين بجروح فى اشتباك مسلح دار على مدى ساعات عديدة بين جماعتين مسلحتين فى مدينة صغيرة فى شرق البلاد.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، أشارت مذكرة الشرطة الفنزويلية إلى أن "تصفية الحسابات هذه دارت رحاها فى مدينة بارانكاس ديل أورينوكو فى الأول من كانون الثانى، على مدار أكثر من سبع ساعات"، تم خلالها إطلاق نحو ألف رصاصة".

كما أوضحت الوثيقة أنه "خلال الاحتفال بالعام الجديد وصل مجهولون، ومن دون سابق إنذار، بدأوا بإطلاق النار على الحاضرين، ما تسبب فى تبادل لإطلاق النار"، لافتة إلى أن "أحد طرفى هذه الاشتباكات المسلحة هم أفراد من عصابة اتحاد بارانكاس التى تنشط فى المنطقة منذ سنوات.

ولم توضح الشرطة الفنزويلية هوية الجماعة المسلحة المشار إليها، فيما كانت الحكومة الكولومبية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، مقتل 23 شخصًا خلال اشتباكات بين فصائل مسلحة متناحرة على الحدود مع فنزويلا.