مقتل 7 فى اشتباك مسلح بفنزويلا

وحسبما نقلت "فرانس برس"، أشارت مذكرة الشرطة الفنزويلية إلى أن "تصفية الحسابات هذه دارت رحاها فى مدينة بارانكاس ديل أورينوكو فى الأول من كانون الثانى، على مدار أكثر من سبع ساعات"، تم خلالها إطلاق نحو ألف رصاصة".
كما أوضحت الوثيقة أنه "خلال الاحتفال بالعام الجديد وصل مجهولون، ومن دون سابق إنذار، بدأوا بإطلاق النار على الحاضرين، ما تسبب فى تبادل لإطلاق النار"، لافتة إلى أن "أحد طرفى هذه الاشتباكات المسلحة هم أفراد من عصابة اتحاد بارانكاس التى تنشط فى المنطقة منذ سنوات.
ولم توضح الشرطة الفنزويلية هوية الجماعة المسلحة المشار إليها، فيما كانت الحكومة الكولومبية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، مقتل 23 شخصًا خلال اشتباكات بين فصائل مسلحة متناحرة على الحدود مع فنزويلا.
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