الأمم المتحدة تأمر النيجر بتعليق طرد 8 شخصيات رواندية

أمرت الأمم المتحدة النيجر “بتعليق” قرارها طرد 8 من كبار الشخصيات في نظام الهوتو السابق في رواندا مسؤولين عن الإبادة الجماعية للتوتسي في 1994 كما أعلن مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس.
وقالت الأمم المتحدة إن هذه الأوامر صدرت في 31 ديسمبر/ كانون الأول عن “الآلية الدولية المدعوة إلى ممارسة الوظائف المتبقية للمحكمتين الجنائيتين”، المكلفة بعض “المهام الأساسية التي كانت تتولاها في السابق المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة”.
وصرح متحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك لفرانس برس الاثنين أن أوامر قضاة “الآلية” التي تطالب النيجر بوقف طرد الروانديين الثمانية نشرت على موقع هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة.
وقررت نيامي أن تطرد “لأسباب دبلوماسية” الشخصيات الثماني السابقة في نظام الهوتو المسؤولين عن الإبادة الجماعية للتوتسي في 994 ، الذين تمت استضافتهم بموجب “اتفاق إعادة التوطين” في النيجر الموقع مع الأمم المتحدة في 15نوفمبر/تشرين الثاني.
وينص أحد هذه الأوامر التي يمكن الاطلاع عليها على الإنترنت على أن الآلية “تأمر النيجر بتعليق أمر الإبعاد والسماح للأشخاص المعاد توطينهم بالبقاء على أراضيها بموجب بنود اتفاق إعادة التوطين” حتى صدور “قرار نهائي في هذا الشأن”.
وبرأت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 4 من هؤلاء الروانديين الثمانية بينما أمضلا الأربعة الآخرون العقوبة التي قررت هذه المحكمة.
وكان المحامون النيجيريون لهؤلاء الروانديين الثمانية قدموا الجمعة إلى الحكومة النيجرية “طلب استرحام” يطالبها ب”التراجع عن قرارها” بالطرد.
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