شروط التمويل العقاري الراجحي لشراء شقة أو فيلا أو شراء أرض وبيتك مصدر تمويلك

شروط التمويل العقاري بنك الراجحي لشراء شقة أو فيلا وأهم المستندات المطلوبة، حيث يعتبر بنك الراجحي من أهم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية، فهو يتميز بتقديمه للعديد من الخدمات والمساهمات التي تقوم بخدمة العديد من فئات الشعب السعودي المختلفة، يمتلك بنك الراجحي العديد من الفروع داخل المملكة وامتدت فروعه وتكاثرت حتي وصلت إلي خارج حدود المملكة ووصلت إلي العديد من دول العالم المختلفة، ويتميز بنك الراجحي بكونه يسير علي مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في تقديم الخدمات المصرفية، ومن بين خدمات بنك الراجحي المختلفة هناك خدمة التمويل المختلفة، فهو يقدم العديد من صور التمويل وما سنتحدث عنه اليوم هو التمويل العقاري وأهم شروطه.

شروط التمويل العقاري الراجحي لشراء شقة أو أرض

لقد قام بنك الراجحي بوضع بعض الشروط التي يجب أن يتم توافرها حتي تتمكن من الحصول علي تمويل لشراء شقة أو فيلا وأهم هذه الشروط :

أولا يجب عليك تحديد مبلغ التمويل الذي تريده وما يمكنك الحصول عليه من البنك حتي ولو بشكل تقريبي.

وأهم ما عليك معرفته هو أنه إذا قومت بتمويل عقاري علي مدي أكثر من ثلاثين عاما فإنه تستطيع الحصول علي 82 ضعف الراتب الخاص بك.

وكذلك في حالة أن قومت بتمويل عقاري علي مدي عشرين عاما فإنه تستطيع الحصول علي 58 ضعف راتبك الشخصي تقريبا.

وأيضاً في حالة الرغبة في التمويل العقاري بشراء قطعة أرض، فإنك تستطيع الحصول علي تمويل عقاري يعادل 53 ضعف راتبك الشخصي تقريبا.

كما إنه في هذه الحالة فيجب عليك تقديم أوراق أو مستندات تثبت أن راتبك الشخصي لا يقل عن 53 ضعف من التمويل العقاري .كما يمكنك التعرف أيضاً على تمويل شخصي بدون كفيل بنك الراجحي والسداد في عشر سنوات

أولا عليك تقديم الوثائق كطلب تمويل الرهن .

ينبغي القيام بتقديم تعريف من قبل مدير أو صاحب العمل تبعا للنموذج المعتمد.

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية .

نموذج تحويل الراتب من أهم المستندات المطلوبة .

المستندات العقارية.

تقديم صورة من رخصة البناء.

رسم واضح للأملاك.

تقوم البلدية بالتدخل في حالة خروج مساحة الأرض عن المنطقة التي تم تحديدها في الصك.

اهم المستندات المطلوبة للتمويل العقاريخدمات أخري يقدمها بنك الراجحي مميزات التمويل العقاري من الراجحي

هناك الكثير من المميزات توجد داخل بنك الراجحي داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك لا توجد هذه المزايا في الكثير من البنوك الأخري داخل المملكة، وأهم هذه المزايا:

من أهم هذه المزايا هو أن جميع أنواع القروض والتمويل المقدمة من مصرف الراجحي تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

كما تصل فترة السداد إلي عشرين عام

وكذلك مبلغ التمويل غير محدود

ويوفر البنك إمكانية الحصول على تمويل عقاري وتمويل شخصي في آن واحد.

كما يتميز التمويل العقاري من الراجحي إنه يصل إلى مبلغ 3 مليون ريال سعودي بالنسبة للقطاع العام. وكذلك القطاع الخاص يصل مبلغ التمويل إلي 2 مليون ريال سعودي. أما بالنسبة للسداد يتم عن طريق خصم جزء من الراتب من خلال التحويل إلى البنك.

التمويل العقاري بيتك مصدر تمويلك من الراجحي

كما يقدم مصرف الراجحي للعملاء التمويل العقاري الذي يسمي بيتك مصدر تمويلك. وهو عبارة عن تمويل بالأسهم وطني ويكون هذا التمويل بضمان العقار نفسه. ومن الممكن أن يكون العقار هنا شقة أو فيلا أو أرض سكنية وكذلك عمارة. وكذلك يتمكن العميل من الحصول على التمويل في مقابل القيام برهن عقاره بصك مستقل.