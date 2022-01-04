عبر بوابة أبشر تجديد رخصة القيادة بدون فحص النظر سؤال وجواب 1443 السعودية

تجديد رخصة القيادة بدون فحص النظرأعلنت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة عن عدة إجراءات لتجديد تصاريح الجنسية والإقامة للمواطنين والمقيمين. بالإضافة إلى ذلك، أعلن عن حد أقصى لرسوم رخصة القيادة. وقالت دائرة الإعارة إن التجديد يتم إلكترونيًا وقد وضعت الجهات المختصة نظام أبشر الإلكتروني منصة تتيح للمواطنين والمقيمين في السعودية القيام بواجباتهم دون الحاجة للسفر إلى مقر الحكومة، ونوضح خطوات تجديد رخصة القيادة بالتفصيل على موقع ثقفني.

وقد لاحظت المديرية العامة للإعارة أنه لا يمكن تجديد رخصة القيادة منتهية الصلاحية دون الخضوع للفحص الطبي أولاً، ورداً على سؤال من أحد المستفيدين حول إمكانية تجديد رخصة القيادة دون الخضوع لفحص النظر، أكدت وزارة النقل ضرورة إجراء فحص طبي لتجديد الرخصة.

تجديد رخصة القيادة بدون فحص النظر

نشرت وزارة الداخلية تغريدة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة المتحدة، تذكرهم فيها بإحدى أهم خطوات تجديد رخص القيادة الخاصة بهم. كما تم توضيح رسوم التجديد، لأن جميع المقيمين والمواطنين يرغبون في تجديد رخص القيادة الخاصة بهم في أسرع وقت بعد انتهاء صلاحيتها، تفاديًا لدفع غرامات باهظة. هناك فترة سماح مدتها 60 يوما إذا لم يكتمل التجديد، فسيلزم إجراء تعديل.

إجراءات تجديد رخصة القيادة

تم اتخاذ عدة خطوات مهمة لتسهيل تجديد رخص المواطنين والمقيمين، منها ما يلي:

الوصول إلى رابط البوابة الإلكترونية لمنصة أبشر .

. يرجى تسجيل الدخول إلى حسابك.

الرجاء الانتقال إلى قسم “خدماتي”.

حدد “الخدمات الإلكترونية” من خيار القائمة المنسدلة.

حدد “خدمات المرور” من القائمة المنسدلة.

حدد “تجديد التراخيص” من القائمة المنسدلة.

من الممكن الآن تحديد نوع الترخيص.

بمجرد إتمام العملية، انقر فوق رمز التجديد وادفع الرسوم.

تكاليف تجديد رخصة قيادة السيارة

وضعت حركة المرور السعودية جدولاً للرسوم لجميع أنواع رخص القيادة، وهي كالتالي:

يتم إصدار التراخيص الخاصة أو العامة مقابل رسم قدره 40 ريالاً للتجديد السنوي و 40 ريالاً للتجديد السنوي و 100 ريال بدل فاقد أو تالف.

وقدرت تكلفة تصريح مركبة العمل ب 100 ريال سنويًا رسوم التوطين والتجديد، بالإضافة إلى 100 ريال بدل الضائع أو التالف.

وتم إصدار رخصة الدراجة النارية بحيث تم دفع 20 ريالاً للرسوم السنوية والتجديد، ودفع 100 ريال لمن فقد أو تضرر.

شروط تجديد رخصة القيادة

فيما يلي الشروط والأحكام: