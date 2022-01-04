اليمن.. ألوية العمالقة تستعيد السيطرة على منطقة النقوب بشبوة

أفاد مراسل "دوت الخليج" في اليمن، بأن قوات ألوية العمالقة الجنوبية استعادت السيطرة على منطقة النقوب غربي شبوة وفرار لميليشيات الحوثيين نحو بيحان.
وكانت ألوية العمالقة بدأت، اليوم الثلاثاء، بشنّ هجوم واسع باتجاه منطقة النقوب غربي شبوة.
وأكدت مصادر يمنية فرار مسلحي الحوثي من منطقة النقوب بعد هجوم قوات العمالقة.
وفي وقت سابق، أكدت مصادر عسكرية يمنية، الثلاثاء، مقتل أكثر من 100 من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مواجهات مع ألوية العمالقة وغارات التحالف العربي، في محافظتي شبوة والبيضاء.
وطال القصف الجوي مركبات عسكرية للحوثيين في بيحان ومنصة صواريخ كاتيوشا، بالإضافة إلى منصة صاروخية لصواريخ بالستية في محافظة البيضاء المجاورة.
وخاضت ألوية العمالقة معارك عنيفة مساء الاثنين مع مليشيات الحوثي في مناطق طوال السادة والنقوب ومحيط منطقة الحِمى.
كذلك فتحت هذه القوات أول جبهة باتجاه مديرية بيحان من جبال الهجر.
كما عززت ألوية العمالقة مواقعها في عسيلان والمناطق المحررة مؤخرا، ودفعت بمزيد من القوات إلى غربي شبوة استعدادا لبدء معركة تحرير بيحان.
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