"دوت الخليج" تطلق حسابات خاصة للاقتصاد بمواقع التواصل

أطلقت قناة "دوت الخليج" حسابات مستقلة خاصة بالاقتصاد عبر منصات التواصل الاجتماعي (يوتيوب وفيسبوك وإنستغرام وتويتر)، تغطي من خلالها أخبار الاقتصاد والأعمال بالمنطقة العربية والعالم، تحت شعار "مصدرك الموثوق للمعلومة الاقتصادية".
وتولي قناة "دوت الخليج" اهتماما خاصا بالأخبار والمعلومات الاقتصادية من منطلق الأهمية الكبيرة لهذا النوع من الأخبار، التي أصبح الجميع في حاجة إليها بعد ظروف جائحة كورونا وتوابعها التي عانى منها العالم أجمع.
لذلك فإن العالم العربي بات بحاجة ماسة إلى مصدر موثوق للمعلومة الاقتصادية، وهو ما تسعى "دوت الخليج" أن تقدمه لمشاهديها ومتابعيها من الجمهور العربي.
وتهدف "دوت الخليج" من هذه الخطوة إلى إطلاع متابعيها على كل جديد في عالم الاقتصاد والأعمال، مما يحقق رفع الثقافة الاقتصادية وبناء تنمية مستدامة للشباب العربي بإطلاعهم على الجديد والمهم والضروري من الأخبار من حول العالم.
وتقدم "دوت الخليج" عبر هذه الحسابات كل الأخبار الاقتصادية من المنطقة والعالم، وتتضمن أخبار الأسواق العالمية وأخبار الاقتصادات الكلية والمؤسسات والشركات الكبرى وكذلك اقتصاد الفرد. ستسلط الضوء كذلك على أخبار الطاقة التقليدية والمتجددة وأداء الأصول الاستثمارية والمعادن والعملات، كما تغطي أيضا التغييرات الاقتصادية التي تدور حول العالم.
ويمكن للجمهور متابعة الحسابات الخاصة بالاقتصاد عبر الاسم (@BusinessSNA) على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
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