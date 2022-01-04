جرعة رابعة.. إجراء دولى جديد بشأن لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الصحة التايلاندية أنه تقرر إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لكورونا للأطقم الطبية والعاملين فى الخطوط الأمامية والفئات المعرضة للخطر بعد 3 أشهر من حصولهم على الجرعة الثالثة.





ودعت الوزارة - وفقا لصحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى التقدم للحصول على جرعات معززة بعد الإبلاغ عن زيادة حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" شديد العدوى بأكثر من الضعف خلال فترة العطلات.

وقال مدير عام قسم العلوم الطبية بوزارة الصحة التايلاندية سوباكيت سيريلاك خلال مؤتمر إن الدولة سجلت 2062 إصابة بمتحور "أوميكرون" حتى الآن مقارنة بـ740 حالة قبل العطلة، موضحا أن 1105 إصابات بأوميكرون من الوافدين الأجانب والباقى فى أولئك الذين كانوا على اتصال بالوافدين.

ودعا المواطنين إلى التقدم للحصول على جرعات معززة فى أقرب مستشفى لمنازلهم، موضحا أن أى شخص تلقى جرعته الثانية قبل نوفمبر الماضى سيكون مؤهلا للحصول على الجرعة المعززة.