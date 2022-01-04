المفوضية الأوروبية تُخصص 150 مليون يورو كمساعدة مالية كلية إلى مولدوفا

جدة - نرمين السيد - أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، موافقتها على تخصيص 150 مليون يورو فى شكل مساعدة مالية كلية بناء على طلب من جمهورية مولدوفا، على أن يتم تقديم 30 مليون يورو منها فى شكل منح والبقية فى شكل قروض متوسطة الأجل بشروط تمويل مواتية.





وقال باولو جينتيلونى، مفوض شؤون الاقتصاد فى بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمى: "نواصل الوقوف إلى جانب شعب مولدوفا فى هذه الأوقات الصعبة بشكل خاص. وإلى جانب برنامج صندوق النقد الدولى الجديد، ستوفر هذه المساعدة المالية الكلية الجديدة المقترحة كلا من المنح والقروض بأسعار مواتية للمساعدة فى دعم الاقتصاد المولدوفى خلال العامين المقبلين".

وكما هو الحال دائما، سيكون هذا التمويل مشروطا بالوفاء بالتزامات السياسة التى تهدف إلى معالجة بعض المشكلات الأكثر إلحاحا والتى تؤثر على التنمية الاقتصادية لمولدوفا.

وأضاف البيان: لا تزال جمهورية مولدوفا تواجه العديد من التحديات، لا سيما الحاجة إلى معالجة مشاكل الفساد والحوكمة التى تسببت فى إضعاف أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات على مدى السنوات العديدة الماضية، فضلا عن أن البلاد واجهت مؤخرا أزمة طاقة كبيرة، إلى جانب جهودها الملحة للتعافى من وباء كوفيد-19، الأمور التى تركت آثار أخرى على الاستقرار الاقتصادى والتوقعات المستقبلية فى مولدوفا.

وتابع البيان أن المساعدة الأخيرة، والتى تتطلب اعتمادها من قبل البرلمان والمجلس الأوروبيين قبل أن تدخل حيز التنفيذ، سترافق مساعدات برنامج صندوق النقد الدولى الجديدة للبلاد، والتى تمت الموافقة عليها فى 20 ديسمبر الماضى، بما يساعد مولدوفا على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية الخارجية على مدى العامين المقبلين. وبالتالى، يساهم فى تقليص ميزان المدفوعات على المدى القصير ومواطن الضعف المالية.