جدة - نرمين السيد - وأضاف كيشيدا وفق ما نقلته صحيفة (جابان توداى) اليابانية، اليوم الثلاثاء: "سأجعل هذا العام عاما نواجه فيه أى تحد بجراءة، وسندشن فيه حقبة جديدة"، واضعا خططا لحماية المنظومة الصحية، وهى تتضمن استخدام أنواع جديدة من العلاجات التى تتناول عن طريق الفم.
وتعهد كيشيدا بمراجعة متطلبات الدخول إلى المستشفيات، قائلا إن الحكومة تدرس سبلا تتيح للناس التعافى فى منازلهم.
وقال فى سؤال حول الكيفية التى ستتعامل بها الحكومة مع تأثير الإجراءات الصارمة لمكافحة فيروس كورونا على الاقتصاد، إن تهديد أوميكرون يعد الأولوية القصوى بالنسبة للحكومة، مضيفا أن تخفيف القيود واستئناف برنامج إعانات السفر سيتطلب دراسة متأنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان: نحن بحاجة للاستعداد لأسوأ سيناريوهات جائحة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.