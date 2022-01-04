اليابان: نحن بحاجة للاستعداد لأسوأ سيناريوهات جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف كيشيدا وفق ما نقلته صحيفة (جابان توداى) اليابانية، اليوم الثلاثاء: "سأجعل هذا العام عاما نواجه فيه أى تحد بجراءة، وسندشن فيه حقبة جديدة"، واضعا خططا لحماية المنظومة الصحية، وهى تتضمن استخدام أنواع جديدة من العلاجات التى تتناول عن طريق الفم.

وتعهد كيشيدا بمراجعة متطلبات الدخول إلى المستشفيات، قائلا إن الحكومة تدرس سبلا تتيح للناس التعافى فى منازلهم.

وقال فى سؤال حول الكيفية التى ستتعامل بها الحكومة مع تأثير الإجراءات الصارمة لمكافحة فيروس كورونا على الاقتصاد، إن تهديد أوميكرون يعد الأولوية القصوى بالنسبة للحكومة، مضيفا أن تخفيف القيود واستئناف برنامج إعانات السفر سيتطلب دراسة متأنية.