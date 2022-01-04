بنجلاديش تدعو ميانمار إلى إعادة آمنة للروهينجا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى رسالة تهنئة بعثتها وزارة الشؤون الخارجية فى بنجلاديش، بمناسبة عيد استقلال ميانمار، أعربت فيها عن استعداد بنجلاديش للتعاون من أجل تعزيز العلاقة مع ميانمار جنبا إلى جنب مع ضمان الإعادة المبكرة للروهينجا إلى موطنهم الأصلى فى ولاية "راخين".
وذكرت الوزارة - حسبما نقلت وكالة أنباء "يو إن بى" البنغالية - أن "شعب بنجلاديش كان حريصا على تطوير علاقات متبادلة المنفعة مع شعب ميانمار كجيران وسنعمل معا لتعزيز هذه العلاقة".
وتستضيف بنجلاديش حاليا أكثر من 1.1 مليون من الروهينجا فى منطقة "كوكس بازار" وجزيرة "بهاسان شار".
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