من جديد.. ترامب يهاجم «تويتر»: وصمة عار على الديمقراطية

وحظر "تويتر" حساب جرين، يوم الأحد، بسبب نشرها معلومات مضللة عن فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما يعد انتهاكا لسياسات النشر الخاصة بـ"تويتر".
وقال ترامب فى بيان رسمى، إن "مارجورى تايلور جرين تملك جمهورا كبيرا من الأشخاص الصادقين والوطنيين والعمل الجاد، وهى لا تستحق ما حدث لها فى أماكن مثل تويتر وفيسبوك".
وأضاف ترامب أن "موقعى "تويتر" و"فيسبوك" مملين، ولديهم فقط وجهة نظر يسارية راديكالية، ويكرههم الجميع، إنهم وصمة عار على أمتنا".
يشار إلى أن ترامب، كان قد تعرض أيضا للحظر على موقعى "تويتر" و"فيسبوك" منذ ما يقرب العام، وبعد تعرضه للحظر، رفع دعاوى جماعية ضد "تويتر" و"فيسبوك" و"جوجل" ومديرينهم التنفيذيين، زاعما أنهم يفرضون رقابة على وجهات النظر المحافظة.
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