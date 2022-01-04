خبير بـ«الصحة العالمية» يطالب بتنسيق دولى فى مواجهة «أوميكرون»

جدة - نرمين السيد - وأكد عبدى فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء فى جنيف أنه رغم الانتشار الكبير والسريع لمتحور"أوميكرون" حول العالم، إلا أن عدد من ذهبوا إلى المستشفى قليل سواء كان ذلك فى جنوب إفريقيا التى انطلق منها "اوميكرون" أو فى البلدان الأخرى، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد الحالات التى تذهب إلى المستشفى جراء الإصابة بالمتحور الجديد فى مدينة مثل العاصمة البريطانية لندن يعود إلى من لم يتلقوا اللقاح، مشددا على أن تلقى اللقاح هو أمر حاسم فى مواجهة فيروس كورونا.

وقال فيما يتعلق بالتفكير فى تقديم جرعة معززة رابعة لمن تلقوا لقاحات كورونا فى بعض الدول قال خبير المنظمة الدولية" إن الأولوية تبقى للوصول إلى الهدف الذى تسعى إليه منظمة الصحة العالمية وهو تلقيح 70% من عدد سكان كل البلدان لوضع حد للوباء بحلول يوليو المقبل".