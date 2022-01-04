التشيك: «أوميكرون» سيصبح السلالة السائدة بالبلاد خلال فترة قصيرة

جدة - نرمين السيد - ونقل راديو "براغ الدولى" عن خبراء القول إن موجة تفشى "أوميكرون" قد تسبب فى حوالى 50 ألف إصابة جديدة يوميا، فيما يد 7 آلاف مصاب إلى المستشفيات بشكل يومى.

ويمثل المتحور الجديد 15% من الإصابات الحالية بالتشيك، ولكن نظرا للأعراض الأقل حدة وقصر فترتى الحضانة والعدوى فهناك شكوك بأن العدد الفعلى لعدوى "أوميكرون" قد يكون أعلى بكثير.

وسجلت أول حالة إصابة بـ"أوميكرون" فى جمهورية التشيك فى نهاية نوفمبر الماضى.