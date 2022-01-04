إرتفاع كبير في إصابات كورونا بالسعودية اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالمملكة العربية السعودية عن يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022، وقد أظهرت زيادة ملحوظة عن أعداد الإصابات التي تم الإعلان عنها أمس الإثنين والتي بلغت 1746 حالة إصابة، ومن الملاحظ إرتفاع منحني الإصابات اليومية بالمملكة.

وزارة الصحة تعلن أعداد إصابات يوم الثلاثاء 4 يناير

وفي نفس السياق فقد أعلنت الوزارة عن بيان كورونا اليوم الثلاثاء عن عدد الإصابات، والذي بلغ 2585 حالة إصابة في ظل زيادة كبيرة عن حالات الأيام السابقة، وكانت إصابات أمس الاثنين 1742 حالة إصابة، وبلغت أعداد المتعافين اليوم 375 حالة الثلاثاء مقارنة بأعداد المتعافين أمس والتي بلغت 341 حالة، أما أعداد الوفيات فقد بلغت 2 حالة وفاة، وكانت أمس الاثنين 2 حالة وفاة.

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زيادة ملحوظة في اعداد اصابات كورونا بالسعودية

وتشهد السعودية المملكة خلال تلك الفترة زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات تزامنا مع حالة التفشي العالمية، وأكد على ذلك المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة السعودية أن موجة الإرتفاع الأخيرة هي الأعلى بدون شك، مع التوقع بالزيادة خلال الفترة القادمة، مؤكدا على كل من يمر بحاله حرجه ودخل الرعاية الفائقة كان ذلك بسبب عدم إستكمال العلاج الخاص بتلقي لقاح كورونا.

قرارات جديدة من وزارة الصحة السعودية

بعد الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات تم تقليص الفترة الزمنية لأخذ الجرعة التنشيطية إلى 3 أشهر من تاريخ الجرعة الثانية، أيضا تم إعادة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية السابقة، من بينها إرتداء الكمامة الطبية، مع تطبيق إجراءات التباعد في الأماكن المنغلقة والمفتوحة، والأنشطة والفعاليات، والتباعد الجسدي في الحرمين المكي والمدني من يوم الخميس الماضي 30 ديسمبر.