الاستعلام عن المساعدات المقطوعه برقم السجل المدني 1443 وشروط التقديم

تقدم المساعدات المقطوعة إلى جميع الأسر و المواطنين السعوديين محدودي الدخل، ولهذا تعد من أعظم وأفضل البرامج والخدمات الاجتماعية السعودية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية التي تسعى إلى تقديم كافة المساعدات التي تعمل على تحسين الوضع المادي للمواطن، حيث يقدم العديد من الخدمات المتنوعة التي لا حصر لها، لهذا يبحث جميع المواطنين عن شروط التقديم التي يجب توافرها لتسجيل في النظام و خطوات التقديم من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اتجهت الحكومة السعودية في معظم تعاملات وخدمتها أن تكون إلكترونية بحيث تسهل على المواطنين التواصل مع الحكومة و سرعة تنفيذ طلبهم، لهذا أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حددت موقع رسمي لكي يتم التقديم على المساعدات المقطوعة ويمكنك الاستعلام عن المساعدات من خلال الموقع برقم السجل المدني بالخطوات التالية:

قم في البداية بالتوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عندما تظهر الصفحة الرئيسية قم باختيار ايقونة الخدمات الإلكترونية.

سيظهر أمامك مجموعة من الاختيارات قم بالضغط على الاستعلام عن المساعدات المقطوعة.

ثم سيظهر أمامك بعض الخانات الفارغة قم بملئ البيانات وإدخال رقم السجل المدني الخاص بك.

بعد ذلك عليك كتابة رمز التحقق المتواجد امامك.

ثم قم بالنقر على الاستعلام عن الطلب.

هناك بعض الشروط التي فرضتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للقبول في تقديم إلى المساعدات المقطوعة، الشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم إلى دعم المساعدات أن يكون سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام أثناء التقديم.

كما يشترط ألا يكون للمتقدم سجل تجاري او استثمار خارجي.

أن لا يتعدى الدخل الشهري للمتقدم عن 8650 ريال سعودي للاسرة، اما الاعزب لا يزيد عن 3000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون له جهة عمل خاصة أخرى.

لابد من توفير و رفع هذه المستندات أثناء التقديم إلى الدعم، المستندات هي: