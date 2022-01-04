التمويل الاجتماعي 1443 خطوات الحصول على قروض ميسيرة عبر بنك التنمية السعودى

من أهم البنوك التي تلعب دور كبير في المملكة العربية السعودية بنك التنمية الاجتماعية ويطلق عليه أيضًا بنك التسليف ويهدف البنك على مساندة كل المواطنين للحصول على مبالغ وسدادها بأقساط يسرة بهدف دعمهم لعيش حياة أفضل وأيضا العمل على الرفع من المستوى المعيشة العام في المملكة العربية السعودية ويسهل الحصول على القرض إلكترونيًا ويتم ذلك عن طريق الموقع المعتمد الخاص ببنك التنمية الاجتماعي.

ما يلزم توافره في الشخص المقدم للحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعي.

قد قامت إدارة بنك التنمية الاجتماعية بوضع العديد من القواعد لتمكن المواطنين من الحصول على القرض ومنها: –

طالب القرض تكون جنسيته سعودية.

يشترط على طالب القرض أن يكون قد سبق تسجيل اسمه من خلال وزارة العمل من سنتين على الأقل.

يجب أن يكون مقدار الدخل الشهري الخاص بالمتقدم للقرض لا يزيد بكل حال من الأحوال عن 10000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون المتقدم لطلب قرض لم يستلف أي قرض آخر من بنك التنمية الاجتماعية.

إذا كان طالب القرض متقاعد يشترط أن يحضر كفالة حتى يحصل على السلفة.

كيفية التقديم على قرض من بنك التنمية الاجتماعي.

يقوم طالب القرض بالتوجه غلى الموقع الخاص ببنك التنمية الاجتماعي عبر الإنترنت.

يقوم بالنقر على أيقونة التقديم الإلكتروني، ومن ثم يعمل على كتابة كل البيانات الشخصية الخاصة بطالب القرض.

بعدها يقوم المتقدم بتقديم وإدراج كل الأوراق المطلوبة لحصوله على القرض مع البيانات الخاصة به.

بعد إتمام كل الخطوات يقوم طالب القرض بالنقر على أمر تسجيل الطلب.

ومن الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعي يهتم بصفة كبيرة لمساعدتها ومن ضمن هذه الفئة النساء الأرامل وكذلك المطلقات، هذا بالإضافة إلى من بلغ سن التقاعد.

التمويل الاجتماعي 1443

عمل البنك على توفير مجموعة متنوعة من منتجات التمويل الاجتماعي وذلك لاستهداف مجموعة مهمة من المواطنين وذوي الدخل المنخفض حيث يتيح البنك فرصة للحصول على التمويل الميسر من أجل مواجهة الصعوبات وتوفير الالتزامات الخاصة بالأسرة والمجتمع حيث تعمل الحكومة السعودي على توفير كافة المنتجات الائتمانية وذلك من أجل مساعدة المواطنين السعوديين في مختلف المواقف حيث تعمل البنوك السعودية على توفير منتجات وقروض مختلفة في ما يسمى بمبادرة التمويل الجماعي التي أطلاقها بنك التنمية السعودي والتي تعمل على مساعدة كافة المقيمين في المملكة في الحصول على قروض من أجل قضاء حوائجهم

منتجات التمويل الاجتماعي لبنك التنمية الاجتماعية

كما ورد في الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية والذي يتناسب ويتداخل مع أهداف بنك التنمية الاجتماعية، وكذلك الهدف الاستراتيجي الدولي للأمم المتحدة، فإن منتجات التمويل الاجتماعي التالية موجودة:

تمويل الأسرة: يتم دفع هذا التمويل للأسر ذات الدخل المحدود والمنخفض لتمكين هذه العائلات من تغطية نفقات المعيشة ونفقات المعيشة.

تمويل الزواج: يتم تقديم لكل الشباب السعودي المقبل على الزواج الذين يقل دخلهم الشهري عن 12500 ريال سعودي لمساعدتهم على الزواج.

تمويل الترميم: يتم توفيره لمواطني المملكة العربية السعودية لمساعدتهم على تجديد منازلهم.

أهل: أهل هو منتج تمويل اجتماعي يهدف إلى مساعدة العائلات التي زادت تكاليفها وأعباء معيشتها.

كنف: نتاج تمويل اجتماعي يهدف إلى مساعدة أفقر فئات النساء المطلقات والأرامل على تحمل أعباء الحياة.

أن لا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18 عام وأن لا يزيد عن 65 عام

أن لا يزيد دخله الشهري عن 20 ألف ريال سعودي

يجب عليه تقديم ضمان للحصول على ذلك القرض

تقديم تقرير ائتماني نظيف

مدة القرض لا تزيد عن 40 شهر

ان يقوم بتقديم مستند يوضح انه سوف يعمل بالعمل الحر

المبلغ الأقصى للقرض هو 120 ألف ريال سعودي ، مع تقييد أقل 32 ألف ريال للأفراد دون سن العشرين, ويستند هذا إلى الملاءة المالية للضامن.

أهداف بنك التنمية الاجتماعية

من الأهداف الإستراتيجية لبنك التنمية الاجتماعية من خلال التمويل الاجتماعي الذي يقدمه البنك لمواطن سعودي ما يلي: