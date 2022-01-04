كيفية اخلاء طرف من بنك التسليف برقم الهوية وخطواتة وشروطة

كيفية اخلاء طرف من بنك التسليف التى يقدمها لعملائة بعد سداد اقساط القروض المقدمة من البنك وتكون هذة الخدمة الكتروانيا بعد التاكد من سداد القرض فى ميعادة، كما ان بنك التنمية الاجتماعية يعمل على تقديم الكثير من الخدمات لعملائة لتسهيل عليهم فترات السداد والرسوم وكذلك معرفة خطوات اخلاء طرف، كما ان اخلاء طرف أيضًا يحتاج إلى توثيق كافة المعلومات الخاصة بالعميل لدى البنك وتقديم مستند رسمى بفيد بذلك بعد طباعته، كما ان البنك يقدم لجميع المستخدمين إمكانية الاستعلام عن رقم السداد حيث يمتلك كل عميل رقم سداد خاص به يتم استخدامه عند سداد الأقساط، كما انة يمكن معرفة كيفية الاستعلام عن الأقساط المتبقية من بنك التسليف 1442.

الدخول الى بوابة بنك التنمية الاجتماعية الرسمية. يتم تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر. الدخول على بوابة النفاذ الوطني لإنشاء حساب جديد في حالة ما إذا كنت مستخدم جديد. يتم الإنتقال إلى الخدمات الإلكترونية. اختيار خدمة اخلاء الطرف واستكمال باقي الخطوات. ثم ادخال بعض البيانات الخاصة برقم الهوية. ويتم كتابة الرمز المرئي للتحقق من الهوية. ثم النقر على استعلام. ظهور تفاصيل كافة البيانات الخاصة بإخلاء طرف بنك التسليف.

الدخول الى بوابة بنك التنمية الاجتماعية الرسمية. الضغط على خيار تسجيل الدخول. إدخال بيانات التسجيل من اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل. في حالة ما إذا كان العميل لا يملك حساب يمكنه إنشاء حساب جديد والدخول. يتم اختيار خدمة اخلاء الطرف. كتابة البيانات المطلوبة ومنها اسم إخلاء الطرق ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالهجري ورمز المرئى للتحقق. يتم الضغط على استعلام. ظهور رسالة في الصفحة بتأكيد نجاح عملية إخلاء الطرف أو فشل العملية. يمكنك الإستعانة بها وتقديمها في وثيقة مطبوعة لتقديمها إلى الجهات الرسمية.

شروط الحصول على اخلاء طرف بنك التسليف يجب تسديد كافة الأقسام الخاصة بالبنك.

يحتاج الاخلاء الى تسجيل الهوية الوطنية والبيانات الشخصية.

الدخول علي رابط موقع بنك التسليف الرسمي. كتابة اسم المستخدم والرقم السري الخاصة بك بشكل صحيح من ثم. النقر علي أيقونة تأكيد. كتابة رقم هوية العميل بشكل صحيح والتاكد منه. الضغط على بحث. الدخول في صفحة بها تفاصيل تخص الموافقة أو الرفض علي الطلب. يتم بتعبئة جميع البيانات داخل مستطيل نموذج طلب أعفاء من بنك التسليف بشكل صحيح.

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والجدير بالذكر ان يوجد قنوات تقديم الخدمة منها التقديم الالكتروني عبر البوابة الالكترونية وايضا عبر تطبيق الجوال وعبر الاتصال على قنوات التواصل، ويمكن التواصل عن طريق رسائل البريد الإلكتروني وسيتم الرد عليك استفسارك في يوم عمل واحد فقط، أو يمكنك التواصل عن طريق الاتصال على 920008002، وهذه الخدمة متاحة على مدار الأسبوع طوال أيام الأسبوع، وسيتم الرد عليك بصورة فورية.، وفى حالة وجود مشكلة ما يمكنك تقديم بلاغ إلكتروني وسيتم الرد عليك في وقت لا يتعدى الثلاثة أيام.