تقديم الدفاع المدني 1443 شروط القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للدفاع المدني

تقديم الدفاع المدني 1443، هذا الموضوع يعدّ من بين أهم المواضيع التي يبحث عنها المواطنين السعوديين في الآونة الأخيرة. والذي أعلنت عنه وزارة الدفاع المدني، هذه الأخيرة هي وكالة تابعة لوزارة الداخلية بالسعودية، أنشئت بهدف الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين والحفاظ عليهم من آثار الكوارث الطبيعية والحروب والحرائق وغيرها من الأخطار. وسيكون التسجيل متاح لكافة المواطنين الراغبين في التقديم عبر منظومة التوظيف الإلكتروني أبشر. وهذا من أجل شغل مجموعة من الوظائف الخاصة بالدفاع المدني برتبة جندي، ويجب أن يكون كل المتقدمين حاملين لشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. وحسب ما ورد إلينا فإنّ أبواب التقديم ستفتح ابتداء من 10جمادى الثاني 1443 الموافق لتاريخ السادس من يناير للعام الجديد. وسنتحدث في مقالنا عبر موقع ثقفني عن تقديم الدفاع المدني 1443، ونذكر الشروط الواجب توفرها في المتقدمين، تابعوا معنا.

تقديم الدفاع المدني 1443

يمكن تعريف الدفاع المدني الخاص بالمملكة بأنه جهاز مختص بحماية السكان والممتلكات. سواء كانت عامة أم خاصة من معظم المخاطر، كالحرائق والكوارث والحوادث والحروب، وإغاثة المنكوبين وتأمين مختلف وسائل المواصلات والاتصالات. وقد تم الإعلان مؤخرا عن وجود وظائف شاغرة برتبة جندي متاحة من أجل تقديم الدفاع المدني 1443. وسيكون هذا متاحا عبر بوابة أبشر للتوظيف.

حسب ما ورد إلينا، فإنّ التسجيل في وظائف المديرية العامة للدفاع المدني 1443، سيكون ابتداء من تاريخ 22 جمادى الأولى 1443. الموافق 6 يناير 2022. وبالنسبة لمسميات الوظائف المطلوبة فهي كما يلي: فني صيانة منشآت، مفتش سلامة، فني حاسب آلي، منسق عمليات. فني صيانة آليات، إداري، فني تصوير، مسعف، فني موسيقي، فني اتصالات وإلكترونيات، إطفاء وإنقاذ، فني إنشاءات، قائد ومشغل آليات.

علاوة على ذلك، فإنّ تقديم الدفاع المدني 1443، سيكون مخصص لحاملي شهادة الثانوية العامة من المواطنين السعوديين. أو ما يعادلها. وهذا من خلال بوابة التوظيف الاكتروني أبشر، والتي تعتبر من أهم المواقع المختصة بالتقديم على الوظائف العسكرية والحكومية في المملكة. إذ تعرض للمتقدمين كافة الوظائف المطلوبة ليتم التسجيل وإدراج بيانات المتقدم بشكل كامل للتمكن من فحص الطلب.

شروط التسجيل لوظائف الدفاع المدني 1443

وضعت وزارة الدفاع المدني مجموعة من الشروط التي تؤهل المواطنين السعوديين للقبول في الوظائف الشاغرة المتاحة. وبما أنهم يهتمون بها بشكل خاص نجد عددا كبيرا منهم يبحث عن الشروط التي تخوّله لتقديم الدفاع المدني 1443، وأولها هي الجنسية السعودية مع الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية منذ النشأة، باستثناء من كان خارج الوطن مع أهله لغرض خدمة الوطن.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط، يجب أن يكون المواطن المتقدم حسن السلوك والسمعة، وأن لا يكون قد حكم عليه من قبل بقضية تخلّ بالشرف والأمانة العامة أو متعلقة بحد شرعي. كما لا يجب أن يكون متزوجا من امرأة غير سعودية، وأن لا يكون قد شغل من قبل وظيفة تابعة للنظام العسكري بالسعودية وفصل منها لأي سبب كان.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون طول المتقدم أكثر من 168سنتمتر، على أن يكون متناسبا مع وزنه حسب ما أقرته اللائحة الطبية للدفاع المدني. ويشترط أن لا يتجاوز سنّه ثلاثين عاما، كما يجب أن يكون مؤهله العلمي حسب ما تتطلبه الوظيفة التي يرغب في شغلها، ومن الضروري أيضا أن يجتاز كافة الاختبارات المقررة للقبول في وظائف الدفاع المدني.

كيفية التسجيل في وظائف الدفاع المدني 1443

جلّ المواطنين الراغبين في تقديم الدفاع المدني 1443، يبحثون عن طريقة التسجيل. وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية قد وضعت رابط منصة أبشر للتوظيف، ويتعين على كل المواطنين السعوديين أن يتبعوا مجموعة من الخطوات، أولها الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف في السعودية للقيام بالتقديم.

علاوة على ذلك، يجب أن يختار المتقدم من لائحة الوظائف المتاحة للدفاع المدني، ثم يختار وظيفة جندي. ثم يقوم بكتابة كل البيانات لخاصة به ويدونها بدقة، وبعد أن يقرأ كافة الشروط ينقر على أيقونة الموافقة على الشروط. وفي الأخير يقوم بإرسال الطلب، كما يتوجب عليه أن يقوم بطباعته ليحتفظ به كمستند. وبهذا يكون قد أنهى تقديم الدفاع المدني بنجاح.

كنا قد تحدثنا في مقالنا هذا عن موضوع يهم عدة فئات في المملكة العربية السعودية، وهو تقديم الدفاع المدني 1443، كما عرضنا لكم كيفية التسجيل وذكرنا لكم الشروط الضرورية التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لشغل وظيفة جندي.