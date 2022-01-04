مصرع ضابطين صهيونيين بتحطم مروحية

مصرع ضابطين صهيونيين بتحطم مروحيةكشف الإعلام العبري، صباح اليوم الثلاثاء"بأنه سُمح بنشر أسماء القتيلين في حادثة تحطم المروحية "العطليف" بحيفا الليلة الماضية، وهما ضابطين المقدم "ايرز سحقاني" وهو نائب قائد قاعدة رمات دافيد والرائد "خين فوقيل".

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال: "بأن قائد سلاح الجو الصهيوني اللواء عميكام نوركين قرر فتح تحقيق في حادثة تحطم مروحية "العطليف" في حيفا، كما قرر وقف طلعات المروحيات من هذا النوع حتى اشعار آخر".

يُشار إلى أن مروحية "عطليف" هي مروحية دوريات بحرية، تكون محمولة على سفن من نوع "ساعر5" ومن مهامها الرئيسية: إسناد ذراع البحر، ورصد شواطئ العدو، والبحث والتمشيط، والإنقاذ في البحر، وهي في الأساس صناعة فرنسية، وأدخلها الجيش "الإسرائيلي" إلى الخدمة عام 1996 وطور عليها.

