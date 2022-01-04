في خبر أثار صدمة داخل الأوساط الرياضية في كوت ديفوار، توفي أوسو كونان لاعب الأهلي المصري السابق مسموما، حسبما أفادت تقارير صحفية.
واستقبل جمهور الأهلي خبر وفاة لاعب فريقهم السابق بالذهول والصدمة، بعدما أشارت التقارير إلى أن كونان "تعرض للقتل بواسطة السم" على يد أحد أقاربه.
ووفقا لموقع "جي تي في" الغاني، فإن كونان قتل الإثنين في كوت ديفوار، فيما أكد وكيل أعمال اللاعب الراحل أن قريبا لكونان هو المتهم الرئيسي بقتله بعدما دس له سما في كأس نبيذ.
ورحل كونان عن عمر 32 عاما، ولعب لعدد من الأندية الإفريقية والآسيوية والأوروبية، أبرزها الأهلي المصري والترجي التونسي وسيون السويسري والهجر السعودي، واختتم مسيرته بالملاعب في البكيرية، أحد فرق الدرجة الثالثة بالدوري السعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السم يودي بحياة لاعب الأهلي المصري السابق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.