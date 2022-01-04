تعداد سكانها 1.17 مليون.. الصين تفرض عزلا عاما على مدينة بوتشو

جدة - نرمين السيد - وأعلنت السلطات، أن مدينة بوتشو التى يسكنها حوالى 1.17 مليون نسمة، وتقع فى مقاطعة خنان، سيتعيّن على جميع سكانها التزام منازلهم اعتباراً من مساء أمس الإثنين، للسيطرة على تفشى الفيروس. وجاء الإعلان نتيجة اكتشاف ثلاث إصابات فى الأيام الأخيرة. وسبق أن أعلنت المدينة إيقاف خدمات الحافلات وسيارات الأجرة، وإغلاق مراكز التسوق والمتاحف والوجهات السياحية.

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