أمين وزراء الداخلية العرب: لا يقتصر خطر الإرهاب على دولة أو دين

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن مخاطر التطرف والإرهاب، وانعكاساتهما الأمنية على الأفراد والمجتمعات والدول، يتطلب تقاسم المسؤوليات بين المؤسسات كافة، وتضافر جميع الجهود العربية والإقليمية والدولية لمكافحة هاتين الظاهرتين والتصدى بفاعلية لمخاطرهما.





وأضاف كومان، فى رسالة وجهها اليوم الثلاثاء، بمناسبة الأسبوع العربى للتوعية بمخاطر التطرف والارهاب، قائلاً: "تحتفل دولنا العربية خلال الفترة (4-10 /1 /2022م) بالأسبوع العربى للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب، الذى يمثل مناسبة هامة لتكثيف النشاطات والبرامج التوعوية، وفرصة كبيرة لتشجيع المبادرات العربية بما تحتويه من خطط وبرامج واستراتيجيات، ترمى إلى بناء مجتمع عربى واع بمخاطر ظاهرتى التطرف والإرهاب، وقادر على التصدى لهما والحد من تأثيراتهما على الأفراد والمجتمعات والدول".

وأشار إلى أن ظاهرتى التطرف والإرهاب، تعدان من أبشع صور الجرائم وأخطرها.. إذ تمثّلان تعديًا صارخًا على الأمن الفردى والجماعى، وتتعدد مخاطرهما من إراقة الدماء، وما يخلفانه من عنف ودمار وسلب للحقوق والحريات، ونشر لخطاب الكراهية والتمييز، وما ينتج عنهما من تهديد للسلم المجتمعى وخسائر فادحة فى الممتلكات، وآثار سلبية نفسية واجتماعية، بفعل دوافعٍ عدائية متنوعة (دينية أو سياسية أو معتقدات فكرية مغلوطة).

ولفت كومان إلى أن خطر التطرف والإرهاب لا يقتصر على دولة ما أو منطقة بعينها، وإنما بات ظاهرة عالميّة معقّدة، لا ترتبط بنطاق جغرافى معين، ولا بدين أو مذهب أو عرق أو لغة أو جنسية معينة، وهو ما ينبغى أن ينعكس على طبيعة الاستراتيجيات التى تتبناها الدول والأقاليم والعالم أجمع لمواجهتها، خصوصًا فى ظل الأزمات والجوائح، ومنها التداعيات السلبية لجائحة كورونا (Covid19)، واستغلال المتطرفين والإرهابيين لمثل هذه الظروف الصعبة، باعتبارها فرصًا لتقويض الأمن واستقطاب المزيد من المتعاطفين، فى الوقت الذى توجه فيه الدول جهودها بشكل شبه كلى إلى التعامل مع ظروف الجائحة.

وتابع: "ما فتئت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن تعمل على تعزيز التعاون العربى والدولى فى مواجهة التطرف والإرهاب ومنعهما ومكافحتهما.. إذ يقوم مكتبها المتخصص بمكافحة التطرف والإرهاب بالتنسيق بين الدول الأعضاء، بما يضمن تنمية العمل العربى المشترك فى شتى المجالات التى تتعلق بالتصدى للتطرف والإرهاب، من خلال تبنى استراتيجيات وخطط تنفيذية، وتشكيل فرق عمل متخصصة، كان آخرها إنشاء فريق خبراء عرب معنى برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها، والذى أقرّه المجلس الموقر فى دورته الثامنة والثلاثين التى انعقدت يوم 25 مارس الماضى، ليعلن انطلاق مرحلة تعاونية نوعية متقدمة من مراحل تطور العمل الأمنى العربى المشترك".

وأشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس لا تألو جهدًا فى حث الدول الأعضاء على إيلاء مزيد من الاهتمام بالأجهزة المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب ودعمها وتطويرها، من خلال تزويدها بالكفاءات البشرية المؤهلة على أعلى المستويات، وتوفير متطلبات عملها، وتأمين الوسائل والآليات والتقنيات الحديثة التى تساعدها على أداء مهامها على أكمل وجه، مما يُسهم فى الحدّ من آثار التطرف والإرهاب وتداعياتهما.

كما لفت إلى قيام الأمانة العامة بإدراج موضوعى التطرف والإرهاب فى طليعة قائمة الأولويات، من خلال المؤتمرات والفعاليات والأنشطة التى تعقد فى نطاقها، وبصفة خاصة على جدولى أعمال المؤتمر السنوى للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب فى الدول العربية، والمؤتمر العربى الدورى لرؤساء أجهزة الإعلام الأمنى، ما يسهم فى التعرف على أفضل ممـارسـات الدول العربية فى مكافحة التطرف والإرهـاب، واستعـراض تجاربها فى مجال استثمار الإعلام الأمنى وتفعيل دوره فى هذا السياق، وتقديم الكثير من أوراق العمل والدراسات المعمقة ذات الصلة، إلى جانب تنظيمها مسابقة سنوية تشارك فيها وزارات الداخلية فى الدول الأعضاء فى مجال مكافحة التطرف والإرهاب، حرصا منها على تعميق الوعى الأمنى لدى المواطن العربى وتشجيعه على المساهمة فى الوقاية من الجريمة ومكافحتها.

وشدد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، على أن نجاح التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب بحاجة إلى الاستدامة، وعدم الاقتصار على أيام معدودة لتنفيذ النشاطات التوعوية، إضافة إلى تسخير الجهود الممكنة، وتضافر جهود الجهات المعنية (الأسرة، المدرسة، وسائل الإعلام، دور الثقافة، المؤسسات الدينية، المجتمع المدنى وغيرها).

وأكد أهمية دورها فى نشر القيم التربوية والأخلاقية السليمة، ونهج التعايش والتسامح النابع من جوهر تعاليم الدين الإسلامى الحنيف، فضلا عن أن تبنى معالجات شاملة ونهج عملى طويل الأمد، ومد أواصر التعاون بين كل المؤسسات والتنسيق الدائم بينها، كفيل بمجابهة كل صنوف التطرف والإرهاب.

وثمن الجهود الكبيرة التى يبذلها وزراء الداخلية العرب فى دعم الاستراتيجيات والاتفاقيات المعنية بهذا المجال، وتبنى المبادرات الرائدة التى تسهم فى دحر ومكافحة التطرف والإرهاب، بما ينعكس إيجابًا على واقع العمل الأمنى العربى المشترك، وتوفير الأمن والحياة الكريمة للمواطن العربى.