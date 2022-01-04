ماكرون يدعم شعب ميانمار وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فى البلاد

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، عن دعمه لشعب ميانمار احتفالا بالذكرى الـ74 لاستقلالها، داعيا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فى البلاد.





وقال ماكرون فى تغريدة على حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر):"تحتفل ميانمار اليوم بالذكرى 74 لاستقلالها، وتعرب فرنسا عن تضامنها مع شعبها الذى عانى من الانقلاب"، مضيفا ندعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووضع حد للقمع واحترام التطلعات الديمقراطية.

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