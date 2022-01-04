الاحتلال الإسرائيلى يهدم مركزًا طبيًا لعلاج الفلسطينيين فى القدس

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن "آليات بلدية الاحتلال وعناصر من الشرطة اقتحمت جبل المكبر خلال ساعات الصباح الباكر، وشرعت فى هدم جزء من مركز عبد الله الشيخ الصحى".
وبحسب الوكالة، قال المدير التنفيذى للمركز الطبى، غسان جلاجل: "قدمنا استئنافًا ضد قرار الهدم، إلا أن سلطات الاحتلال نفذت الهدم بشكل فجائى لجزء من المركز، بمساحة 80 مترًا مربعًا، بما يعادل نصف المساحة، دون انتظار الرد على الاستئناف".
وأكد غسان جلاجل، أن المركز الطبى يخدم نحو 21 ألف نسمة من سكان البلدة.
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