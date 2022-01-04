جنوب إفريقيا: حريق البرلمان دمر الجمعية الوطنية بالكامل

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات الإطفاء فى جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن الحريق الذى اندلع فى مقر البرلمان الوطنى بمدينة كيب تاون، منذ أول أمس الأحد، تسبب فى تدمير غرفة الجمعية الوطنية بالكامل.





وفى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، قال مسؤول الإطفاء، يان شنيتلر: "الجمعية الوطنية الجديدة دمرت بالكامل، من أرضيتها إلى سقفها، ستحتاج إلى الكثير من إعادة التأهيل لتعود لما كانت عليه".

وأضاف شنيتلر، من أمام مجمع البرلمان فى كيب تاون، أن بعض الجيوب المحتملة لتجدد الحريق، لا تزال ظاهرة، ولذلك من المتوقع تسليم الأنقاض للمحققين بعد ظهر اليوم، لافتًا إلى أن أجزاء أخرى من المقر تضررت بشدة جراء النيران ومياه الإطفاء والدخان.

كما أشار مسؤول الإطفاء، سيمون أبراهامز، إلى أن بعض أجزاء هيكل السقف انهارت. وكان حريق اندلع، أول أمس الأحد، وتسببت الرياح القوية فى تجدد اندلاع النيران من جديد، أمس الإثنين.

فيما ألقت السلطات الجنوب إفريقية القبض على شخص داخل مبنى البرلمان، واتهمته بالتسلل غير القانونى وتعمد إشعال حريق والسرقة. كما التقطت كاميرات المراقبة صوره، وأنقذ لاحقا من الحريق، بينما نفى الرجل تلك الاتهامات.