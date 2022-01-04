رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدني أو برقم الطلب.. ومتى ينزل الضمان الاجتماعي 1443

استعلام الضمان الاجتماعي بالسجل المدني1443، وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمات إلكترونية للمستفيدين بالضمان الاجتماعي الجديد والذين تم قبولهم واستحقوا الحصول على المعاش وهى خدمة استعلام الضمان الاجتماعي بالسجل المدني أو برقم الهوية تسهيلا على المواطنين، حيث يتمكنوا من خلال هذه الخدمة من الاستعلام عن موعد ميعاد إيداع المعاش فى حسابتهم للقدرة على صرفها بعد ذلك.

وأيضا يستطيعوا معرفة مدى سريان صرف المعاش والتأكد من عدم توقفه فى حال لم يتم تحديث بيانات المستفيد التي تطلبها الوزارة بشكل دوري أو تم وقفه لأي سبب آخر، وفيما يلي سنوفر إليكم خطوات استعلام الضمان الاجتماعي بالسجل المدني1443، والاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب.

أولا لابد من الدخول على منصة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اضغط على تبويب “الخدمات الإلكترونية”.

اختر “الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان”.

املأ البيانات المطلوبة من ( السجل المدني – رقم الضمان – رقم التحقق المتواجد فى المربع الذي يظهر أمامك).

اضغط على “عرض”.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدنيتحديث الضمان الاجتماعي 1443

شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي كلما طلبت ذلك من أجل ضمان استمرار صرف المعاش شهريا وعدم توفقه، حيث أكدت على ضرورة الاهتمام بطلب تحديث البيانات التي ترسله الوزارة فى مدة أقصاها 30 يوم من إرسال الطلب، وفى حال عدم وجود استجابة سيتم توقف صرف الضمان الاجتماعي.

كبار السن من المواطنين الذين تجاوز عمرهم الـ 60 عاما وغير قادرين على العمل.

الأسر المعولة التي ليس لها أي مصدر دخل فى عدة حالات، منها إذا كان أسرة المدمن للمخدرات، الأسر الذي فيها العائل غائب أو مفقود.

النساء المطلقات وأبناءهم، وأيضا النساء الأرامل وأبناءهم الأيتام.

الأشخاص المصابين بعجز يمنعهم عن القيام بالعمل.

الأشخاص ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعيموعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

أما عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 فتم الإعلان أنه سيتم الصرف بداية من اليوم الموافق الثلاثاء 2 يناير وهو أول يوم في الشهر الهجري وبهذا نكون قد تمكنا من معرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور ومتى ينزل الضمان الاجتماعي.