تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، العديد من الخدمات بخصوص إعانة العاطلين عن العمل ، وعن طريق مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، ترعي الوزارة نظام لدعم العاطلين الباحثين عن فرصة عمل مناسبة تحت مسي ساند ، ويدور موضوع مقالنا اليوم حول خطوات التسجيل في نظام ساند بالتأمينات الاجتماعية للعاطل عن العمل ممن ليس له مصدر دخل ، وطريقة التسجيل في ساند للنساء ، والاشتراطات اللازمة للتسجيل في النظام ، ويوفر نظام ساند حد أدني من الدخل المحقق لحياة كريمة لأسر العاطلين ، مع خطة شاملة لرعاية العاطلين أثناء مرحلة البحث من إتاحة فرص وتأهيل وتدريب مهني وتقني ودعم مالي ونفسي واجتماعي لهم ولأسرهم ، وبهذا الفكر يمكن الوصول بهؤلاء إلي مرحلة الاستقرار بفرصة عمل تلبي احتياجاتهم المادية ، ومن خلال موقعنا ثقفني يمكنكم التعرف علي أهم شروط الاشتراك في الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة الجديد.

خطوات التسجيل في نظام ساند بالتأمينات الاجتماعية

وضعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بعض الخطوات علي طريقة التسجيل في نظام ساند ، نستعرضها لكم كالآتي :

ندخل إلي الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. نختار بوابة عملاء التأمينات. نضغط أيقونة تسجيل الدخول الخضراء أعلي اليسار- نوع المستخدم أفراد. تسجيل الدخول : بإدخال رقم الهوية أو الإقامة وكلمة المرور والرمزي المرئي والضغط علي تسجيل الدخول. يمكن الدخول أيضاً باستخدام النفاذ الوطني الموحد من يسار الصفحة. في البداية يتم التحقق من الأهلية ” من خلال أيقونة التحقق من الأهلية لنظام ساند في الصفحة الرئيسية “. قم بوضع رقم الهوية أو الإقامة ورمز التحقق المرئي. اضغط علي تحقق ، وإن كنت مؤهلاً تابع الخطوات التالية. تقوم باختيار أيقونة التعطل عن العمل ” ساند “. أدخل رقم الحساب البنكي الخاص بك ” آيبان “ اتمم بيانات الاتصال الشخصية واضغط علي تعديل.

سيظهر لك رسالة تفيد بنجاح عملية الطلب ، وسيصلك رسالة نصية للتأكيد في حالة كنت مستحق للدعم.

شروط التسجيل في نظام ساند

يضع نظام ساند من المؤسسة العامة للتأمينات بعض الضوابط للاستحقاق وهي :

التسجيل متاح للسعوديين فقط. لا يزيد عمر المتقدم عن 60 سنه. عدم وجود جهة عمل للمتقدم غير التي تم فصله منها. لا يكون المتقدم مفصولاً من عمله بسبب يرجع له أو ترك العمل بمحض إرادته. أن تتوافر لديه مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق. يكون المتقدم قادر علي العمل. البحث بجد عن فرصة عمل. الالتزام بالتدريبات وفق ما تحدده الهيئة. التقيد بكافة التعليمات الصادرة عن صندوق الدعم. تسجيل الطلب خلال مدة 90 يوم من تاريخ ترك العمل.

والفيديو التالي يوضح خطوات وشروط طريقة التسجيل في نظام ساند التامينات اون لاين ، من موقع التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، واشتراطات استحقاق وصرف الدعم :

أهداف نظام ساند

يهدف نظام ساند التأمين ضد التعطل عن العمل إلي :