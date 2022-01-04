النواب يوافق على إضافة “أردنيات” للدستور الأردني

دوت الخليج :- بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني، في جلسته اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.

ووافق النواب على إضافة كلمة "الأردنيات" إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور، بحيث يصبح العنوان "حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم"، بأغلبية أصوات 94 نائبا، بينما رفض التعديل 26 نائبا، فيما غاب عن التصويت 10 نواب.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة، إن إضافة كلمة "الأردنيات" على العنوان، جاءت لتكريم المرأة واحترام وتقدير لها، ودون أن يترتب على ذلك أية أحكام، رافضا اتهامات نيابية برضوخ الأردن لضغوطات تمارسها مؤسسات مانحة لتمرير هذا التعديل، لافتا إلى أن ما جرى خلال السنوات السابقة من رفض الأردن مختلف الضغوطات السياسية، يدلل على أن الأردن لا يرضخ لأية ضغوطات.

وأضاف أن تخوفات البعض من تأثير التعديل على قضايا الأحوال الشخصية لا مبرر له، خاصة أن الدستور حصر صلاحية القضاء في هذه المسائل بالمحاكم الشرعية التي تطبق احكام الشرع الحنيف، كما أن موضوع منح الجنسية الأردنية قضية ينظمها قانون الجنسية الذي لا يمكن تعديله دون الرجوع إلى هذا المجلس.

وأوضحت وزيرة دولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، أن التعديل لا يؤثر على البنية التكاملية للدستور الأردني، موضحة أن الفصل الثاني بالدستور يتعلق بالحقوق الأساسية والحريات والواجبات المنوطة بالمواطنين، فضلا عن حق التعليم والعمل، والنص على أن الأسرة هي أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.

بدوره، أوضح رئيس اللجنة القانونية، المحامي عبد المنعم العودات، أن التعديل على عنوان الفصل الثاني لا يمس مبدأ المساواة النسبية التي اعتمدها الدستور الأردني، ولا يشكل التعديل حكما تبنى عليه حقوق وواجبات.

ويواصل المجلس في جلسة مسائية، مناقشة بقية مواد مشروع تعديل الدستور الأردني، والبالغ عددها الإجمالي 30 مادة.

وبحسب الدستور، يتطلب التصويت على التعديلات الدستورية، مناداة أسماء النواب بصوت عال، وأن يجيب النائب باحدى الكلمات التالية: موافق، مخالف، ممتنع.

وتاليا اسماء الموافقون والرافضون:

- موافقة:

اندريه حواري

سليمان ابو يحيى

خليل عطية

غازي البداوي

فايز بصبوص

ضرار الحراسيس

احمد عشا

خالد البستنجي

احمد الصفدي

عمر النبر

خلدون حينا

حسين الحراسيس

خير ابو صعيليك

عبدالله ابو زيد

رمزي العجارمة

نمر العبادي

ناجح العدوان

نصار القيسي

عبدالمنعم العودات

محمد جرادات

محمد العبابنة

زهير السعيديين

خالد ابوحسان

عبدالسلام الذيابات

يحيى عبيدات

فواز الزعبي

سالم العمري

يسار الخصاونة

وائل الرزوق

محمد شطناوي

جعفر ربابعة

مجحم الصقور

محمد بني ياسين

علي الغزاوي

عطا ابداح

طلال النسور

محمد العلاقمة

عبدالحليم الحمود

ضرار الداوود

نضال الحياري

فادي العدوان

عارف السعايدة

غازي الذنيبات

أيمن مدانات

سالم الضمور

عودة النوايشة

علي الطراونة

هيثم الزيادين

أيمن المجالي

جميل الحشوش

محمود الفرجات

تيسير كريشان

محمد الهلالات

شادي فريج

سلامة البلوي

ميرزا بولاذ

هايل عياش

محمد الخلايلة

محمد الغويري

علي الخلايلة

سليمان العموش

نواف الخوالدة

يزن الشديفات

محمد المرايات

اسامة القوابعة

عبدالله عواد

محمد السعودي

عبدالرحيم الازايدة

نصار الحيصة

صالح الوخيان

مجدي اليعقوب

زيد العتوم

نواش القواقزة

عمر العياصرة

بلال المومني

عبيد الياسين

تمام الرياطي

ذياب المساعيد

حابس الشبيب

غازي السرحان

عبدالسلام الخضير

صالح ابو تايه

ميادة شريم

امال الشقران

دينا البشير

مروة الصعوب

عائشة الحسنات

رهق الزواهرة

ريما العموش

اسماء الرواحنة

روعة الغرابلي

عبير الجبور

زينب البدول

- رفض:

موسى هنطش

ايوب خميس

عبد المحسيري

صالح العرموطي

مغير الهملان

ينال فريحات

عدنان مشوقة

فراس العجارمة

خالد الشلول

أحمد القطاونة

طالب الصرايرة

محمد الظهراوي

رائد رباع

محمد ابوصعيليك

أحمد الخلايلة

عمر الزيود

اسماعيل المشاقبة

ماجد الرواشدة

فريد حداد

فراس القضاة

خلدون الشويات

محمد الفايز

عيد النعيمات

اسلام الطبشات

فايزة عضيبات

صفاء المومني