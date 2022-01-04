أخبار اليمن : شركة يمنية كويتية تقدم 5 ملايين ريال لمنتخب الناشئين

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شركة يمنية كويتية تقدم 5 ملايين ريال لمنتخب الناشئين

أعلنت الشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية عن تقديم خمسة ملايين ريال لحفل تكريم المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم. شركة يمنية كويتية تقدم 5 ملايين ريال لمنتخب الناشئينأعلنت الشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية عن تقديم خمسة ملايين ريال لحفل تكريم المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم. وأوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة محمد بشر لوكالة سبأ أن هذه المساهمة تأتي تقديرا من الشركة للانجاز المتميز الذي حققه منتخب الناشئين وفوزه ببطولة غرب آسيا لكرة القدم. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يمثل مفخرة لكل أبناء الشعب اليمني.. مؤكدا استعداد الشركة مواصلة دعم ورعاية المنتخبات الرياضية.



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