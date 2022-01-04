"أول اتهام" بعد 18 عاما من "مأساة شرم الشيخ"

بعد 18 عاما من الحادث، وجهت أول تهمة في تحطم طائرة مصرية قبالة مدينة شرم الشيخ، قتل خلاله العشرات.
فقد قال مصدر قضائي، الثلاثاء، إن قاضي تحقيق في باريس وجّه إلى المدير العام السابق لشركة "فلاش إيرلاينز" المصرية في ديسمبر، تهمة "القتل غير العمد" في إطار التحقيق في الواقعة.
وأكد المصدر بذلك معلومات نشرتها صحيفة "لو باريزيان" اليومية.
وتحطمت طائرة "بوينغ 737" قبالة شرم الشيخ على البحر الأحمر عام 2004.
والاتهام هو الأول في هذه القضية، بعد المأساة التي راح ضحيتها 148 شخصا، بينهم 134 فرنسيا.
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