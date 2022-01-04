العاصمة الهندية تفرض حظر تجوال لكبح زيادة إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة المحلية فى العاصمة الهندية نيودلهى، فرض قيود جديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، من بينها حظر تجوال خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع والعمل من المنزل للمكاتب الحكومية، للتعامل مع زيادة جديدة فى الإصابات بكوفيد-19 والناجمة جزئيا عن المتحور أوميكرون.





ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية اليوم الثلاثاء، عن نائب رئيس وزراء دلهى مانيش سيسوديا قوله إن هيئة إدارة الكوارث فى دلهى قررت فرض حظر تجوال فى الولاية خلال أيام السبت والأحد للحد من زيادة كوفيد-19.

وأضاف "سيسوديا" - فى تصريحات للصحفيين - أن جميع المسؤولين الحكوميين فيما عدا أولئك المسؤولين عن خدمات أساسية سيعملون من المنزل، مشيرًا إلى أن 50% من قوة عمل المكاتب الخاصة ستعمل من المنزل أيضا، موضحا أن مترو دلهى والحافلات ستعمل بكامل طاقتها، مع ضرورة ارتداء الركاب للكمامات.

وكان رئيس وزراء دلهى، أرفيند كيجريوال قد أعلن - فى وقت سابق اليوم - إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأنه يعانى من أعراض خفيفة.

يشار إلى أن العاصمة الهندية تخضع بالفعل إلى حظر ليلى يمتد من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا فى إطار قيود المستوى "الأصفر" تم فرضها فى الـ29 من ديسمبر الماضى.

وتم إصدار أوامر بإغلاق دور السينما وصالات الألعاب الرياضية، فيما فُرضت قيودًا مختلفة على عمل المحلات التجارية.

وسجلت العاصمة دلهى اليوم 5 آلاف و481 إصابة بفيروس كورونا وهى الحصيلة الأعلى منذ أكثر من 7 أشهر، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة.