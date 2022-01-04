جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى حصيلة لإصابات فيروس كورونا خلال الموجة الخامسة للانتشار.
وبحسب الوزارة، تم تسجيل 10644 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد 1408869 إصابة، بينما بلغ العدد التراكمى لوفيات كورونا 8247 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشى الفيروس فى إسرائيل خلال مارس 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دراسة إسرائيلية: جرعة رابعة من لقاح كورونا تعزز الأجسام المضادة 5 أضعاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.