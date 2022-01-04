دراسة إسرائيلية: جرعة رابعة من لقاح كورونا تعزز الأجسام المضادة 5 أضعاف

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى حصيلة لإصابات فيروس كورونا خلال الموجة الخامسة للانتشار.

وبحسب الوزارة، تم تسجيل 10644 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد 1408869 إصابة، بينما بلغ العدد التراكمى لوفيات كورونا 8247 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشى الفيروس فى إسرائيل خلال مارس 2020.