البرلمان الإيطالى يستعد لانتخاب رئيس جديد للبلاد فى 24 يناير

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مجلس النواب الإيطالى، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سيجتمع فى 24 يناير الجارى للتصويت على اختيار رئيس جديد لإيطاليا، ليحل محل الرئيس سيرجيو ماتاريلا، الذى انتهت ولايته.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، فقد يكون للجلسة المرتقبة تداعيات كبيرة على مستقبل حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجى، التى تحاول احتواء موجة الإصابات بفيروس كورونا.

وكان دراجى أعرب عن رغبته فى تولى الرئاسة، لينهى بذلك فترة حكومته التى استمرت 11 شهرًا، ويترك البلاد إما لتنصيب رئيس وزراء جديد، أو إجراء انتخابات جديدة مبكرة، قبل عام من الموعد المحدد.

وأشارت الوكالة إلى أنه لا يوجد ما يضمن حصول دراجى على هذا منصب رئيس إيطاليا، إذ يعد سيلفيو برلسكونى، رئيس الوزراء، أربع مرات، الخيار الأول لأحزاب يمين الوسط فى إيطاليا.

كما يحظى رئيس مجلس النواب السابق، بيير فرديناندو كاسينى، ورئيس الوزراء السابق جوليانو أماتو، ووزيرة العدل الحالية مارتا كارتابيا، بفرص جيدة للفوز بمنصب الرئيس.