الهند: ارتفاع إصابات أوميكرون إلى 1892 حالة

جدة - نرمين السيد - وأظهرت بيانات وزارة الصحة - وفقا لما ذكرته قناة "إن دى تى فى" الهندية - أن 23 من ولايات البلاد سجلت إصابات بالمتحور الجديد، حيث تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات فى ولاية "ماهارشترا" بواقع 568 إصابة تليها ولاية "دلهى" التى سجلت 382 إصابة.

وكانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت - فى وقت سابق من اليوم - تسجيل 37 ألفا و379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 124 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.