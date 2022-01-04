السويد تسجل مستوى قياسي جديد للإصابات اليومية بكورونا

أظهرت بيانات وكالة الصحة العامة السويدية اليوم الثلاثاء أن البلاد سجلت مستوى قياسيا جديدا لحالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 بلغ 11507 حالات في 30 ديسمبر مع تفشي موجة رابعة من الفيروس في أنحاء البلاد.

وعادة ما تتم مراجعة أعداد الإصابات اليومية حيث تُضاف أي أعداد جديدة تأخر تسجيلها إلى مجمل الأعداد المسجلة في يوم معين بأنحاء البلاد، والعدد السابق بلغ 11376 حالة وتم تسجيله في آواخر ديسمبر 2020.

واجتاحت الموجة الأخيرة من حالات الإصابة بكوفيد-19، التي كان المتحور أوميكرون سريع الانتشار أحد أسبابها، السويد في وقت لاحق عن الدول المجاورة لها لكنه أدى في الأسابيع الأخيرة إلى زيادة حادة في الإصابات والحالات التي تستدعي العلاج في المستشفى.

ويذكر أن، ألمحت وكالة الصحة العامة السويدية، إلى إمكانية فرض قيود جديدة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، عن كارين تيجمارك ويسيل، المديرة العامة لوكالة الصحة العامة السويدية، قولها " قد نضطر إلى اتخاذ إجراءات بالفعل الأسبوع المقبل".

وفرضت العديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا قيودا جديدة مؤخرا حيث ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة الشتاء، إلى جانب المخاوف من تفشي المتحور الجديد "أوميكرون".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تطور فيروس كورونا وبالتالي تهديد النظم الصحية إذا لم يتم تحسين الاستجابة الجماعية، إذ إن متحوري (دلتا- أوميكرون) يشكلان حاليًا تهديدًا مزدوجًا، ويؤديان لارتفاع الحالات بشكل قياسي وارتفاع حالات دخول المستشفيات والوفيات.

وقال مدير عام المنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم، وفقًا لمركز إعلام الأمم المتحدة: "إنني قلق للغاية من أن (أوميكرون) أصبح أكثر قابلية للانتقال، ويستمر انتشاره في نفس الوقت مثل دلتا، مما يؤدي لحدوث تسونامي من الحالات".