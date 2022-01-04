إصابة ملك وملكة السويد بفيروس كورونا

أُصيب الملك كارل جوستاف السادس عشر ملك السويد وزوجته الملكة سيلفيا سومرلاث، بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، وفقا بيان صادر من القصر الملكي بالسويد.

كان الملك كارل جوستاف، ملك السويد، قد زار منذ أسابيع؛ الجناح المصري المشارك في معرض إكسبو دبي 2020، وذلك خلال زيارته للمعرض الذي تستضيفه حاليًا دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم افتتاحه أول أكتوبر الماضي، وكان في استقباله أشرف حمدي، المفوض العام للجناح المصري، والدكتور خالد ميلاد مدير الجناح، حيث قاما بالترحيب بهن واصطحابه في جولة داخل الجناح.

وخلال الجولة؛ أثنى ملك السويد، على الجهد الكبير المبذول في الجناح وفي تصميمه، كما حرص ملك السويد على مشاهدة التابوت الفرعوني المعروض بالجناح، حيث قدمت له الدكتورة هدى خليفة، عضو المكتب الفني لوزير السياحة والآثار، والمشرف السابق للمكتب العلمي للوزير؛ شرحًا عن التابوت، وصاحبه الكاهن بسماتيك بن أوزير، وقد أعرب ملك السويد، عن انبهاره بالتابوت وبجماله وبروعة ألوانه الطبيعية التي مازالت تحتفظ بها منذ آلاف السنين، بالإضافة إلى إعجابه بالمستنسخات الأثرية المشاركة في المعرض، خاصة تلك التي تُمثل نماذج من كُنوز الملك توت عنخ آمون.

ورافق جلال الملك؛ خلال تفقده للجناح المصري، سفيرة السويد لدى الإمارات، والسفير أشرف الديب، القنصل العام المصري بدبي.

وأعرب الملك كارل السادس عشر غوستاف، ملك السويد، عن حرصه على أن يكون الجناح المصري في مُقدمة جولته بمدينة الإكسبو، بعد زيارته لجناح بلاده، خاصةً أن مصر تُمثل إحدى أهم الدول الصديقة، وكذلك للتعرف عن قُرب على مُحتويات الجناح؛ التي تعكس تاريخ مصر العريق وتراثها الحضاري، والذي يُمثل مرحلة مهمة في التراث العالمي.