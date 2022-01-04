موعد نزول حساب المواطن الدفعة 50 لشهر يناير 2022 كيفية تقديم الاعتراض

موعد نزول حساب المواطن الدفعة 50، من بين المواضيع التي كثر التساؤل عنها في المملكة العربية السعودية. والتي من المقرر أن يتم صرفها في شهر يناير الجاري لكل مستحق للدعم المالي، وكذلك كل من يستوفي شروط أهلية دعم حساب المواطن. وهذا من أجل تحقيق الهدف الذي يسعى إليه البرنامج وهو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، نظرا لرغبتهم في رفع أعباء زيادة الأسعار المترتبة عن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ولتعويض المواطنين السعوديين المتضررين إثر ذلك. كان هذا بعد أن لاحظت الحكومة السعودية وجود فئات من الأسر التي سيتأثر دخلها جراء التحديثات، وبدأ احتساب حساب المواطن في المملكة بداية من سنة 2017، والعمل بفكرة مستمر إلى يومنا هذا. وسنتحدث في مقالنا هذا بشكل شامل عن موعد نزول حساب المواطن الدفعة 50.

موعد نزول حساب المواطن الدفعة 50

تجدر الإشارة لمن يستفسرون عن موعد نزول حساب المواطن الدفعة الخمسون، بأنه سيتم صرف الدعم المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية في كل شهر للمستحقين المستفيدين، وهذا وفق عدد أفراد الاسرة ووضعهم المادي شرط ألا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأقصى الذي أقرته الحكومة السعودية لمستحقي المنحة. ويتم إيداع تلك المنحة في اليوم العاشر من كل شهر من التاريخ الميلادي.

علاوة على ذلك، لا بد من توضيح أمر هام لمن يرغبون في معرفة موعد نزول حساب المواطن دفعة 50. وهو أنّ ميعاد هذه المرة سيصادف تاريخ العاشر من يناير 2022. لذلك يجب على كل مواطن مستفيد من الدعم أن يحرص على متابعة حسابه البنكي بشكل مستمر للتحقق من وجود دفعته، وهذا كي لا يفوت موعد تقديم الاعتراض في حال لم تنزل دفعته.

وتجدر الإشارة أيضا لكل من ينتظر موعد نزول حساب المواطن الدفعة 50. بأنّ تاريخ العاشر من كل شهر في حال صادف يوم عطلة رسمية، الجمعة أو السبت، يتم تأجيلها أو تقديمها حسب اليوم الأقرب لهذا اليوم. إما الأحد 11 من الشهر، في حال توافق يوم السبت مع اليوم العاشر المحدد لصرف الدفعة، أو يوم الخميس الموافق 9 إذا صادف يوم الجمعة اليوم العاشر من الشهر الميلادي.

الاعتراض على عدم أعلية حساب المواطن

لا شك في أنّ المستفيدين الذين ينتظرون موعد نزول حساب المواطن الدفعة 50، يرغبون في معرفة كيفية تقديم الاعتراض على عدم أهلية حساب المواطن. وتجدر الإشارة إلى أنّ موقع البرنامج يقوم باستقبال الاعتراضات المقدمة من طرف المواطنين السعوديين على عدم الأهلية. أو حين يتأخر صرف الدفعة المستحقة عن موعدها المحدد، وعدم وجودها في الحساب البنكي الخاص بالمستفيد.

لنوضح لكم الأمور أكثر، يمكن لكافة المواطنين تقديم الاعتراض عبر الرابط، ومن شروط الاعتراض أن يكون في حدود تسعين يوما من موعد ظهور نتيجة أهلية حساب المواطن عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج. وسوف يتلقى نتيجة هذا الاعتراض ويعرف إذا كان قد تم قبوله من عدمه. وهذا من خلال استقبال رسالة هاتفية في الجوال أو من خلال البريد.

ونعلمكم بأنه في حالة تم قبول الاعتراض، سوف يحصل المواطن المستفيد على الدفعات السابقة بأثر رجعي. ولكن ذلك سيكون كحد أقصى لمدة خمس شهور فحسب، أما في حالة لم يبلغ المواطن الموعد المحدد للاعتراض، سيتوجب عليه تسجيل حساب مواطن جديد إذا ما كان التسجيل للجدد ممكن في تلك الفترة، وحتى يتمكن المواطن من تقديم الاعتراض، سنخصص الفقرة التالية لذلك.

كيفية تقديم الاعتراض على حساب المواطن

تتمثل خطوات تقديم الاعتراض على حساب المواطن فيما يلي:

أولا: يقوم بتسجيل الدخول لبوابة البرنامج الإلكترونية حساب المواطن. توجه إلى إدارة الحساب واختر إدارة حسابي.

ثانيا: النقر على قائمة تاريخ الاستحقاق.

ثالثا : إن تمّ رفض الأهلية ستظهر الأسباب على الصفحة.

رابعا: الضغط على حقل تقديم اعتراض.

خامسا: ملأ البيانات والمعلومات المطلوبة، ثم النقر على زر إرسال. وستصل على الهاتف الجوال أو البريد رسالة تفيد بنتيجة الاعتراض.

كيفية الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

يبحث المواطنين السعوديين المستفيدين الذين ينتظرون موعد صرف حساب المواطن الدفعة 50. عن طريقة الاستعلام عن حساب المواطن، ووضعتها الحكومة السعودية من أجل تسهيل الأمور على كافة المستخدمين وضمان الوصول السهل إلى المعلومات. وتتمثل الخطوات الموجزة التي سنذكرها لكم فيما يلي عبر البوابة الإلكترونية المخصصة:

أولا: الولوج إلى البوابة الإلكترونية عبر الانترنت

ثانيا: تظهر الصفحة الرئيسية، يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة “حسابي”.

ثالثا: النقر على مربع استعلام.

رابعا: اختيار عبارة الاستعلام برقم الهوية الوطنية.

خامسا: يكتب المستخدم رمز التحقق الذي يظهر في الشاشة.

وفي الأخير يضغط المستفيد على أيقونة استعلام لتظهر النتيجة إن تم قبوله من عدمه.

الدخل المستثنى من حساب المواطن

لا بد أن يعلم كل من هم في انتظار موعد صرف حساب المواطن الدفعة 50. بأنه هناك أنواع من الدخل المستثناة التي لا توجب التسجيل في بند الدخل الشهري الخاص بالمواطن، عند التسجيل في حساب المواطن، وهم: المواطنون المستفيدين من صدقات. من يحصل على دعم جراء كارثة، وكذلك من يحصل على إعانة مادية من مؤسسة حكومية أو تابعة للدولة بغرض العلاج.

إلى هنا نصل إلى نهاية مقالنا، لقد تحدثنا لكم عن موضوع هام لكافة المواطنين السعوديين، وهو موعد نزول حساب المواطن الدفعة 50. كما تحدثنا عن الاعتراض على حساب المواطن وكيفية القيام به، وبرنامج حساب المواطن يلتزم بأن يحصل كل مواطن سعودي محتاج ولا يستطيع مواجهة أعباء المعيشة على الدعم المستحق، وهذا من أجل ضمان حياة كريمة.