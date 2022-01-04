جدول مواعيد مباريات نادي الزمالك في كأس الرابطة المصرية 2022 والقنوات الناقلة لها 

جدول مواعيد مباريات نادي الزمالك في كأس الرابطة 2022 فقد أقيمت قرعة بطولة كأس الرابطة المصرية حديثة العهد يوم الإثنين ظهرا في أحد فنادق القاهرة، وأوقعت قرعة البطولة نادى الزمالك على رأس المجموعة الثالثة التي تضم معه كلا من فرق فاركو وغزل المحلة وطلائع الجيش وإنبى وسيراميكا كيلوبترا، كما نتابع القنوات الناقلة بطولة كأس الأمم الافريقية 2022 الأبيض مبارياته في المنافسة خلال فترة التوقف الدولية بلاعبيه في القائمة المتواجدة في النادي بدون لاعبيه المشاركون مع المنتخب الوطنى فى نهائيات الأمم الأفريقية.

جدول مواعيد مباريات نادي الزمالك في كأس الرابطة 2022

تم تقسيم القرعة لثلاث مجموعات على رأسهم الأهلي والزمالك وبيراميدز، وجاء الزمالك بالمجموعة الثالثة والأهلى في الثانية وبيراميدز في الأولى، وسيتأهل من كل مجموعة الفرق أصحاب المركز الأول، بينما سيتم اختيار أفضل فريق صاحب المركز الثاني في المنافسة لتكتمل فرق المربع الذهبى، وقد تم تحديد مواعيد مباريات النادي الزمالك في كأس الرابطة المصرية 2022 كالتالي:

الجولة الأولي سيبدء نادى الزمالك مبارياته في البطولة أمام فريق إنبى يوم الجمعة 14 يناير في الثانية والنصف عصرا.

في الجولة الثانية يلعب أمام فاركو يوم الثلاثاء 18 يناير في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

الجولة الثالثة يستطدم بزعيم الفلاحين فريق غزل المحلة يوم السبت 22 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء.

في الجولة الرابعة يواجه فريق سيراميكا كيلوبترا في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة 28 يناير.

الجولة الخامسة يختتم مواجهاته أمام فريق طلائع الجيس يوم الثلاثاء 1 فبراير في تمام الساعة الخامسة مساء.

ترتيب الفريق 1 فاركو 2 سيراميكا كليوباترا 3 غزل المحلة 4 طلائع الجيش 5 إنبي 6 الزمالك

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة المصريةالقنوات الناقلة لكأس الرابطة المصرية

يذكر أن جميع مباريات البطولة سيتم نقلها عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت الرياضية المصرية، مع نقل استوديو تحليلى كبير خاص بالتعليق على مباريات الجولة كاملة، بجانب تحليل اللقاءات فور انتهائها.

والجدير بالذكر أن الزمالك قد حقق الفوز في أخر مبارياته على حساب فريق غزل المحلة بنتيجة 4-0، ويحتل وصافة ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن المتصدر الأهلى برصيد 19 نقطة، كما يذكر أن الزمالك يقع في المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا مع فرق بترو أتليتكو، والوداد البيضاوي، وساغرادا إسبيرانسا.