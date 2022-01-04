متى إجازة منتصف الفصل الثاني 1443 حسب التقويم المدرسي السعودي الجديد

متى إجازة منتصف الفصل الثاني 1443 في المملكة العربية السعودية، يعتبر من الأسئلة الأكثر شيوعا بين أوساط الطلاب والطالبات وأولياء الأمور. وكذلك المهتمين بالتعليم في السعودية بشكل عام، وهذا لأن إجازة منتصف الترم الثاني هي من بين الإجازات التي استحدثتها في النظام الجديد الخاص بالتعليم. وهذا ما جعل الأمر مجهولا للكثير من الأشخاص في السعودية. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الإجازة تعتبر من ضمن الإجازات الجديدة التي استحدثتها الوزارة في العالم الدراسي الحالي. وهي بمثابة نقطة إيجابية لكل الطلاب في مختلف المراحل التعليمية التي طبق فيها نظام ثلاث فصول دراسية. وسنحاول أن نقدم عبر موقع ثقفني الإخباري الإجابة عن سؤال متى إجازة الفصل الدراسي الثاني 1443، تابعوا معنا.

متى إجازة منتصف الفصل الثاني 1443

تجدر الإشارة لمن يطرحون سؤال متى إجازة الفصل الثاني 1443، بأنه حسب التقويم الدراسي الرسمي الذي وضعته المملكة العربية السعودية الصادر عن وزارة التعليم، فمن المقرر أن تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني بداية من تاريخ يوم الخميس الثالث من شهر جمادى الآخرة لعام 1443 الموافق للتاريخ الميلادي السادس من شهر يناير لعام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ النظام التعليمي الجديد في السعودية يتضمن أطول مدة دراسية منذ نشأة الدراسة النظامية في المملكة. فالدراسة للعام الدراسي الحالي بدأت في شهر محرم 1443. كما أنها ستنتهي في بداية شهر ذو الحجة من نفس العام ، لهذا السبب ارتأت وزارة التعليم وجوب وضع إجازات مختلفة خلال العام الدراسي. وهذا بغرض تغيير الروتين ودحض الملل الذي قد يعتري الطلاب بسبب طول طول الموسم.

ولا بد من أن نقدم إجابة لمن يستفسرون متى إجازة الفصل الثاني 1443، بما أن الترم الثاني من هذا العام الدراسي بدأ بتاريخ 1 جمادى الأولى 1443. استكمل الطلاب الموسم الدراسي، ممن تلقوا لقاح كورونا، أو الذين درسوا عن بعد للذين لم يخضعوا لجرعات اللقاح. بعد شهر من الدراسة يترقب كل الطلاب إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني التي أقرتها وزارة التعليم وستكون في السادس من يناير.

مدة إجازة منتصف الفصل الثاني

لا بد من أن نعلم كل الطلبة الذين يشغل أذهانهم سؤال متى إجازة الفصل الثاني 1443. بأنّ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني التي تعنى بها كل المدارس والجامعات في السعودية حوالي عشر أيام. وستكون ابتداء من نهاية دوام يوم الخميس 06 يناير 2022، وبعد أن يقضي الطلاب فترة الراحة ويستعيدوا قابليتهم على التركيز والدراسة مجددا. سيعودون لمقاعد الدراسة الأحد 16 يناير 2022 الموافق 13 جمادى الآخرة 1443.

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ إجازة منتصف الترم الثاني يمكن اعتبارها من الإجازات الطويلة خلال السنة الدراسية. إذ تبلغ فترة العطلة عشرة أيام، وهي مساوية للإجازات الفصلية التي تقدّم للطلاب بين الفصول الدراسية. وتبلغ مدتها عشرة أيام أيضا حسب ما أقرته وزارة التعليم من خلال الإجراءات التي وضعتها استعدادا لبداية السنة الحالية. والمباشرة في تطبيق أول مرحلة من مراحل النظام التعليمي بالسعودية.

متى ينتهي الفصل الثاني

يتساءل جلّ الطلاب السعوديين عن موعد نهاية الترم الثاني. ولا بد من الإشارة إلى أنّ الفصل الدراسي الثاني للمدارس والجامعات سينتهي بعد استكمال الاختبارات النهائية للترم الثاني. حسب التقويم الدراسي فبداية إجازة الفصل الدراسي الثاني ستكون بداية من الخميس 10 مارس 2022 الموافق 07 شعبان لعام 1443. وبالتالي فالفصل الدراسي الثاني ستمكون مدته حوالي ثلاثة أشهر.

أما بالنسبة لمن يتساءلون كم باقي على نهاية الفصل الثاني، فلا بد من أن نشير أنه مع قرب منتصف الفصل الدراسي الثاني يباشر كل الطلاب والطالبات تحضيراتهم المكثفة، وهذا استعدادا لاجتياز الاختبارات النهائية للفصل الثاني التي تجرى في السعودية. وذلك حسب الآلية التي سيعلن عنها من طرف وزارة التعليم السعودية تزامنا مع قرب موعد الاختبارات. وقد بقي لنهايته بالتقريب حوالي شهرين.

إلى هنا نصل إلى نهاية المقال الذي حاولنا أن نجيب فيه عن سؤال شغل الطلبة السعوديين وأوليائهم. وهو متى إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، لقد حاولنا أن نتحدث عنها بشكل عام وذكرنا لكم الموعد المحدد الذي أقرته وزارة التعليم بالسعودية. التي تمنح إجازات لكل الطلاب من أجل منحهم فترات راحة تمكنهم من استعادة تركيزهم للتحضير للعودة إلى مقاعد الدراسة من جديد بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الثاني 1443.